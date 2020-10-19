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НСЗУ назвала вартість лікування одного пацієнта з коронавірусом

Якщо хворий на інтенсивній терапії, сума може становити до 40 тисяч гривень.

НСЗУ назвала вартість лікування одного пацієнта з коронавірусом
Фото: EPA/UPG

Вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться в близько 20 тисяч гривень. При цьому якщо хворий перебуває на інтенсивній терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 тисяч гривень.

Про це повідомила заступниця начальника управління Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь, передає РБК-Україна.

Вона додала, що ця сума покриває всі необхідні для лікування процедури.

За словами Лілії Гудзь, лікарні, з якими НСЗУ уклало договори, незалежно від того, де вони перебувають, одержують однакові кошти на пацієнтів з коронавірусом.

Раніше повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я видало наказ про введення тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, станом на ранок 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальні, 126 489 пацієнтів одужали.

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