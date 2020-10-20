В Україні виявили ще 5 469 випадків ковіду

При цьому одужала рекордна кількість пацієнтів - 3 044.

В Україні впродовж 19 жовтня виявили ще 5 469 випадків коронавірусної недуги. Померли 113 людей.

При цьому одужала рекордна кількість пацієнтів - 3 044. Попередній рекорд був зафіксований 7 жовтня, коли одужало 2 569 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків коронавірусної інфекції зафіксували у Києві (462), Харківській (446) та Житомирській (376) областях.

17 пацієнтів з ковідом за останню добу померли в Києві, 13 - у Львівській області, 11 - Дніпропетровській, 10 - у Полтавській.

Загалом у країні станом на ранок 20 жовтня підтверджено 309 107 випадків COVID-19 і 5 786 пов’язаних з коронавірусом смертей. 129 533 українцям вдалося побороти ковід, 173 788 досі хворіють.

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 6 410, 15 жовтня їх було 5 992.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.