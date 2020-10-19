"Укрзалізниця" виступила проти обмеження пасажирських перевезень в умовах карантину

Втім компанія буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень держави.

"Укрзалізниця" виступає за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки. У більшості випадків маршрутні перевізники, на відміну від залізничних, не дотримуються належних протиепідемічних заходів", - зазначили в компанії.

Повідомляється, що можливе обмеження перевезень погіршить фінансовий стан "Укрзалізниці" та змусить її відправити в простій понад 25 тис. працівників.

"Зупинка пасажирського залізничного сполучення призведе до вкрай негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення", - додали у компанії.

У зверненні також зазначається, що в інших європейських країнах, які посилюють карантинні обмеження, обмеження зазвичай не стосуються роботи транспорту.

"Укрзалізниця" буде суворо дотримуватися всіх рекомендацій та рішень, прийнятих КМУ та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пасажирського залізничного сполучення. Але, у свою чергу, сподіваємося, що ці рішення будуть державницькими та виваженими", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 4 766 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 1 112 пацієнти.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні 75% жертв коронавірусу - люди старше 60 років.

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що для лікування коронавірусної інфекції вже закупили препарат ремдесивір і транспортують його в Україну. Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

У ВООЗ прогнозують, що до кінця року в Україні щодня виявлятимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірус.