Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової

10 млрд із 22,4 млрд доларів - це дивіденди.

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової
Фото: nv.ua

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України 22,4 млрд доларів США. При цьому 5 млрд доларів було виведено на Кіпр, $4 млрд - до Нідерландів, $3 млрд - до Великої Британії, $2 млрд - до Німеччини.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

"Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег із відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів - тобто з країн, куди найбільше наші шановані люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також майже $90 млрд на рік контрольованих операцій", - сказав Любченко.

За даними Державної податкової служби, $10 млрд із $22,4 млрд становлять дивіденди. Загалом із $22,4 млрд сплачено $0,63 млрд податку за середньою ставкою 2,8%.

За словами голови відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦУ) дасть змогу залишити у країні $30-40 млрд прибутку.

"Моя позиція - створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", - сказав Любченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також