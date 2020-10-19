"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України понад $22 млрд, - голова Держподаткової

"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України 22,4 млрд доларів США. При цьому 5 млрд доларів було виведено на Кіпр, $4 млрд - до Нідерландів, $3 млрд - до Великої Британії, $2 млрд - до Німеччини.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

"Нещодавно у нас відбулася конференція щодо виконання плану BEPS. Ми запросили наших колег із відповідних органів Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Кіпру, Швейцарії, Австрії, Сполучених Штатів - тобто з країн, куди найбільше наші шановані люди вивели грошей. За три роки вони вивели $22 млрд. Ця тема заслуговує на увагу. Також майже $90 млрд на рік контрольованих операцій", - сказав Любченко.

За даними Державної податкової служби, $10 млрд із $22,4 млрд становлять дивіденди. Загалом із $22,4 млрд сплачено $0,63 млрд податку за середньою ставкою 2,8%.

За словами голови відомства, механізм трансфертного ціноутворення (ТЦУ) дасть змогу залишити у країні $30-40 млрд прибутку.

"Моя позиція - створити умови, коли країна трохи відпочине від нечесної гри", - сказав Любченко.