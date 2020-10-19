Держфінмоніторинг виявив відмивання коштів на 60,3 млрд гривень

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2020 року направила до правоохоронних органів 739 матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів на 60,3 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Зокрема, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 739 матеріалів (з них 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 60,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

В уряді також зазначили, що Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

"Так, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 157 таких матеріалів (48 узагальнених матеріалів та 109 додаткових узагальнених матеріалів). У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 6,4 млрд гривень.", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, у 2019 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих фінансових операцій на 92,2 млрд гривень. Відомство підготувало 893 матеріали з приводу фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів, визначених Кримінальним кодексом. Понад 200 підготовлених матеріалів стосувалися можливих фактів легалізації коштів на загальну суму 41,8 млрд гривень.