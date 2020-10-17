Київ може отримати додатково 20 млрд грн, - Нестор

Київ сьогодні немає реальної стратегії розвитку міста, а безконтрольно витрачає кошти.

Про це під час брифінгу заявив кандидат у депутати до Київської міської ради та голова міської організації "Батьківщини" Віталій Нестор.

"Команда «Батьківщини» розробила стратегію розвитку міста. Кожне місто має планувати свій стратегічний розвиток із врахуванням витрат бюджету. Що ми бачимо сьогодні? Київ має затверджену Кличком стратегію до 2025 року, але місто не виконує плани і статті витрат. Місто розвивається окремо. Кошти витрачаються окремо. Це груба помилка", - розповів Віталій Нестор.

Нестор розкритикував хаотичні дії влади Києва, коли кошти витрачаються нераціонально, що завдає збитків бюджету. Зокрема, кандидат в народні депутати вважає, що при непродуманих ремонтних роботах місто втрачає кошти.

"Місто повинно не спочатку будувати дороги, а потім прокладати труби чи навпаки. Це має бути скоординована робота", - впевнений Віталій Нестор.

Також голова міської організації "Батьківщини" констатував термінову необхідність здійснити ревізію договорів чинної влади Києва, які можуть мати корупційний характер.

"Потрібно проводити ревізію всіх укладених договорів з метою підрахунку упущеної вигоди, яке мало отримати місто. Також необхідно провести ревізію незаконних і протиправно укладених договорів, які не дозволили місту отримати 30% коштів від суми усього нинішнього бюджету Києва. Близько 20 млрд. грн місто може отримувати після ліквідації корупційної складової", - заявив Нестор.