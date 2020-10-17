США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
США зняли заборону на перельоти в Сімферопольському районі польотної інформації під відповідальність України (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Прокуратура США звинуватила 79-річного мільярдера в найбільшому податковому шахрайстві
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
Київ-Анкара: від партнерства до союзництва
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Зеленський назвав одразу три запитання всенародного опитування
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, - посольство США
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов
ГоловнаЕкономікаФінанси

Київ може отримати додатково 20 млрд грн, - Нестор

Команда "Батьківщини" розробила стратегію розвитку міста. 

Київ може отримати додатково 20 млрд грн, - Нестор
Віталій Нестор
Фото: скріншот

Київ сьогодні немає реальної стратегії розвитку міста, а безконтрольно витрачає кошти.

Про це під час брифінгу заявив кандидат у депутати до Київської міської ради та голова міської організації "Батьківщини" Віталій Нестор.

"Команда «Батьківщини» розробила стратегію розвитку міста. Кожне місто має планувати свій стратегічний розвиток із врахуванням витрат бюджету. Що ми бачимо сьогодні? Київ має затверджену Кличком стратегію до 2025 року, але місто не виконує плани і статті витрат. Місто розвивається окремо. Кошти витрачаються окремо. Це груба помилка", - розповів Віталій Нестор.

Нестор розкритикував хаотичні дії влади Києва, коли кошти витрачаються нераціонально, що завдає збитків бюджету. Зокрема, кандидат в народні депутати вважає, що при непродуманих ремонтних роботах місто втрачає кошти.

"Місто повинно не спочатку будувати дороги, а потім прокладати труби чи навпаки. Це має бути скоординована робота", - впевнений Віталій Нестор.

Також голова міської організації "Батьківщини" констатував термінову необхідність здійснити ревізію договорів чинної влади Києва, які можуть мати корупційний характер.

"Потрібно проводити ревізію всіх укладених договорів з метою підрахунку упущеної вигоди, яке мало отримати місто. Також необхідно провести ревізію незаконних і протиправно укладених договорів, які не дозволили місту отримати 30% коштів від суми усього нинішнього бюджету Києва. Близько 20 млрд. грн місто може отримувати після ліквідації корупційної складової", - заявив Нестор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також