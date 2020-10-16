Рада НБУ скасувала сьогоднішнє засідання

Рада Національного банку України скасувала заплановане на сьогодні засідання.

За словами члена ради Віктора Козюка, це трапилося через технічні причини, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зразу скажу, що був готовий брати участь у засіданні дистанційно", - зазначив він.

У порядку денному було питання затвердження аудиту та пункт "різне". Член ради Василь Горбаль повідомив, що закон про НБУ вимагає щорічного затвердження аудиту до 5 листопада, попри те, що нинішний аудитор, компанія Ernst&Young, підписала договір з НБУ у 2019 терміном на п'ять років.

Пункт "різне", за словами Горбаля, є стандартним для засідання ради.

Нагадаємо, учора обізнані з ситуацією джерела LB.ua повідомили, що на засіданні у п'ятницю розглядатимуть питання звільнення першої заступниці глави НБУ Катерини Рожкової.

Рожкова та Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника регулятора Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники - Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу на посаду Шевченка.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та догани Рожковій та Сологубу через їхні публічні виступи. Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію, наголосив, що "Нацбанк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було", а "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ. Учора про важливість незалежності та професійного управління Нацбанку нагадав також глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.