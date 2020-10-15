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ГоловнаЕкономікаДержава

Nemiroff приватизує спиртзавод у Немирові за 55 млн гривень

Компанія-переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні,

Фонд державного майна продав перший спиртзавод державного підприємства "Укрспирт". Покупцем стала компанія з групи Nemiroff.

Про це повідомляється на сайті ФДМ.

Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua
Фото: privatization.gov.ua

"В рамках затвердженої Кабінетом міністрів програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, відбулася приватизація Немирівського місця провадження діяльності та зберігання спирту з переліку об’єктів ДП «Укрспирт», яке було виставлене на відкритий аукціон зі стартовою ціною 49 565 714 грн, приватизоване ТОВ «ЛВН Лімітед» за 55 083 333 гривень", - йдеться у повідомленні.

Власником "ЛВН Лімітед" є ліхтенштейнська компанія Nemiroff Intellectual Property Establishment, за якою стоять Яків Грібов, Анатолій Кіпіш та Белла Фінкельштейн.

Зазначається, що завод був проданий за ціною на 5 млн гривень вищою від стартової. У ФДМ зазначили, що зростання ціни вдалося досягти "завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів, які мотивують учасників пропонувати вищу ціну від стартової вже на етапі подання заявок".

Компанія - переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні, однак запропонувала високу ціну для отримання конкурентної переваги.

"Через захищеність інформації про кількість учасників аукціону до початку його проведення, учасник запропонував ціну вищу за стартову на більше ніж 5 млн гривень для отримання переваги на випадок можливої конкуренції під час торгів", - повідомили у ФДМ.

Нагадаємо, у вересні Фонд держмайна розпочав масштабну приватизацію державних підприємств, що входять до ДП "Укрспирт" та Державного концерну "Укрспирт".

12 серпня Кабмін затвердив програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки. На першому етапі ФДМ отримав 12 об’єктів, що складаються з окремого майна спиртзаводів ДП "Укрспирт", так званих МПД – місць провадження діяльності. Немирівський МПД – один із них.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський підписав свій законопроєкт, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. З 1 липня 2020 року виробляти спирт зможе будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію. 

Перші заводи "Укрспирту" повинні були виставити на аукціон до 15 травня 2020 року.

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