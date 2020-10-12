В Кабміні оцінили падіння ВВП України в січні-серпні 2020 року

У серпні майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння, а деякі навіть зростання.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України оцінює скорочення обсягів ВВП в січні-серпні 2020 року на рівні 5,8%.

Про це йдеться в огляді економічної активності в серпні, передає "Інтерфакс-Україна".

"У серпні 2020 року на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах м'якого карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння, а деякі навіть зростання, зокрема, роздрібний сегмент ринку і будівництво", - зазначено в огляді.

За даними Мінекономіки, в січні-серпні 2020 року зведений індекс виробництва сповільнилося до 6,5% в порівнянні з 7,3% за сім місяців цього року. Позитивну динаміку продемонстрували деякі види промисловості, зокрема виробництво споживчих товарів тривалого використання, а також будівництво, транспорт, торгівля і сільське господарство.

Згідно з документом, в серпні падіння промислового виробництва поглибилося в порівнянні з серпнем-2019 до 5,3% (-4,2% в липні), зокрема: в переробній промисловості -7,7% (-6,6% в липні ), в поставках електроенергії, газу - "мінус" 4,6% (+ 0,7%), добувна промисловість - "мінус" 0,1% (-0,7%).

Нагадаємо, раніше у жовтні Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 5,5%. У документі зазначається, що українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою та підготовленішою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років.