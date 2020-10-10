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Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%"

Пом’якшено низку вимог.

Кабмін змінив умови кредитної програми "5-7-9%"
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів ухвалив зміни в умови програми "Доступні кредити 5-7-9%". Відповідне рішення прийняли на засіданні 9 жовтня, повідомляє пресслужба уряду.

"Внесені зміни до програми стосуються лібералізації низки вимог до суб’єктів підприємництва в частині підвищення максимального рівня їх річного доходу до еквіваленту 10 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зміни додатково стосуються виключення з порядку вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу - рішення прийматимуть банки-кредитори. 

Також відтепер використовувати кредитні кошти можна для придбання земельних ділянок як окремо, так і разом з нежитловою нерухомістю.

Кредитна програма "5-7-9%" стартувала у лютому 2020 року.

Станом на червень цього року банки видали 639 кредитів на суму 404,8 млн гривень. У жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальний об’єм позик по кредитах за програмою "5-7-9" перевищив 9 мільярдів.

Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який іде фінансування, у 2020 році становить 2 млрд гривень.

До програми підключилися 16 банків, у тому числі найбільший ПриватБанк.

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