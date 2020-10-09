Держбюджет не отримав 150 млн грн від приватизації державного майна в 2019 році

Аналіз звіту Фонду держмайна засвідчив, що продаж об’єктів великої приватизації минулого року не відбувся.

В Рахунковій палаті підрахували, що державний бюджет не отримав 150 млн грн від приватизації державного майна в 2019 році навіть після зменшення плану у 24 рази.

Про це повідомила пресслужба Рахункової палати.

"Внаслідок невиконання Фондом державного майна України на кінець 2019 року планових надходжень від приватизації Уряд зменшив планові показники в понад 24 рази – з 17,1 до 0,7 млрд гривень, але навіть такий план Фонд не виконав на 150 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними аналізу звіту Фонду державного майна України за 2019 рік, продаж об’єктів великої приватизації минулого року не відбувся.

В Рахунковій палаті зазначили, що від продажу об’єктів малої приватизації надійшло 660 млн грн (з урахуванням податків), а в додатку до Звіту зазначена сума 622 млн гривень. Розбіжність становить 38 млн гривень. Тому у звіті Фонду неможливо визначити достовірну суму надходжень від реалізації об’єктів малої приватизації.

За даними Державної казначейської служби України ту 2019 році такі надходження становили 550 млн гривень.На 250 об’єктів малої приватизації із 373 проданих ціну довелося знижувати. Як наслідок, дохід становив 220 млн грн за стартової ціни лотів 245 млн гривень.

Від оренди державного майна у 2019 році перераховано до бюджету майже 1,56 млрд грн при плані 1,2 млрд гривень.

Рахункова палата встановила, що Фонд не в повній мірі контролював використання державного майна, переданого в оренду, виконання договорів оренди та відповідні надходження до держбюджету. Заборгованість орендарів на кінець звітного року становила 174 млн грн, що на 32 млн грн більше за аналогічний показник 2018 року.

Крім того, від управління корпоративними правами держави, яке здійснює Фонд, до держбюджету від сплати дивідендів надійшло 840 млн гривень. Це майже 132 відс. плану на рік, але у 2 рази менше, ніж у 2018 році, коли бюджет отримав 1,65 млрд гривень.

"Аналіз засвідчив, що у Звіті Фонду некоректно викладена інформація про кількість єдиних майнових комплексів держпідприємств, переданих в управління Фонду у зв’язку з планами приватизації. Фонд звітує про прийняття в управління 72 комплексів. Однак за розпорядженням Уряду 25 комплексів мали бути передані у 2019 році, а 19 – у 2020 році", - додали в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні заборонені аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на період карантину.