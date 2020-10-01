Кабмін виділив ще понад 175 мільйонів на ліквідацію наслідків повені на заході України

На сьогодні з резервного фонду держбюджету постраждалим областям виділили 1 млрд 377 млн 475 тис. гривень.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити з резервного фонду державного бюджету 175 млн 268 тис. гривень для ліквідації наслідків повеней у західних регіонах України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Уряд виділив додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету у сумі 175 млн 268 тис. гривень Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України для Державного агентства водних ресурсів України з метою продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася у червні 2020 року на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки заявили, що на сьогодні загальна сума коштів з резервного фонду державного бюджету, що виділена постраждалим областям, уже складає 1 млрд 377 млн 475 тис. гривень.

Нагадаємо, 24 червня внаслідок повеней на заході України було підтоплено 5 тисяч будинків, зруйновано 90 мостів і 1850 метрів берегоукріплень. Загинуло троє людей, одна особа зникла безвісти.