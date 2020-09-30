Чубарову заборонили участь у комітеті Ради через відсутність допуску до державної таємниці

Це сталось після того, як учасники засідання перейшли до питання політв'язнів, які утримуються в РФ і на окупованих українських територіях.

Голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову заборонили брати участь у онлайн-засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин через відсутність у нього допуску до держтаємниці.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Суспільне Крим".

Як зазначив Чубаров, це сталось після того, як учасники засідання перейшли до питання політв'язнів, які утримуються в РФ і на окупованих українських територіях.

"Коли розглядалося питання про політв'язнів, мене як голову Меджлісу попросили покинути це засідання, оскільки, мовляв, там були представники відомств, які будуть інформувати про якісь дані, які можуть носити таємний характер, а в мене, мовляв, немає допуску до державної таємниці. Та інформація, якою ми володіємо в Меджлісі і ті наші щоденні комунікації - вони деяким нашим спецслужбам і не снилися", - сказав Чубаров.

Він зазначив, що був дуже здивований позицією комітету. Він також навів інформацію: деякі з народних депутатів, які є членами цього комітету не мають допуску до державної таємниці.

"Але їм (представникам комітету - ред.) так захотілося. Що ж. Будемо пояснювати далі, що такий стиль роботи не на користь в першу чергу Українській державі", - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, на території РФ і окупованого Криму незаконно утримуються 112 громадян України, в ОРДЛО - 235 осіб. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.