Скрутка-розкрутка та «податковий комбайн»

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Скрутка, в смислах податківців, це розповсюджений «схемний ПДВ» через продаж товарів (послуг) відмінних від придбаних. Для боротьби з цим явищем створено СМКОР. Можливо, колись це стане однією з ознак «удаваних» господарських операцій, що вчиняються з метою неправомірного зменшення податкової бази. Але, доки ці елементи не знайдуть своє місце в вітчизняній нормативній базі, «скрутки» будуть залишатись величезною мильною бульбашкою, яку, при відсутності чітких нормативних обрисів, можна рахувати як завгодно. Якщо треба збільшити обсяги скруток і показати мільярдні втрати за минулого керівництва ДПС, - врахували одні обсяги. Треба зменшити, і показати досягнення за сучасного керівництва, - відняли.

На підтвердження цього твердження – цифри ДПС щодо роботи СМКОР (червень-вересень): при зупинених 388 тис. податкових накладних на 4,6 млрд. грн. майже 40% «розблоковує» регіональна ГУ ДПС по поясненнях - це 135 тис. ПН, на суму 1,7 млрд. грн., по 13 тис. платникам (!). Тобто розблоковано 1,7 млрд. лише по поясненнях. Це те, що СМКОР вважав скрутками. Відмовила Комісія лише на 365 млн. грн., тобто та сума, яку Комісія вважає скрутками. ДПС України за скаргами «відпустила» ще 40,6 млн. грн., бо теж вирішила, що СМКОР помилилась. І лише на 361 млн. грн. підуть до суду, які теж прогнозовано відновлять, бо дефективне правове підґрунтя.

Єдине, що можна констатувати впевнено - СМКОР в даний час працює як «податковий комбайн». Згрібає всіх, у кого продаж товарів (послуг) відмінний від придбаних: виробництво, будівництво, с/г, і т.д.

«Помилка» зупиненого ПДВ на мільярди, може це і є магічний ефект податкових надходжень. Розрахунок простий – хто живий, той оскаржить, не в ДПС, так по суду, тим більше деякі оскаржують в наступних періодах. Головне, що ефект досягнуто - зібраний «на халяву» ПДВ. Зупинені зобов’язання з ПДВ для обслуговуючого сектору – це відсутність податкового кредиту для більш крупного, який збільшує за рахунок цих зупинень сплату ПДВ. В результаті «досягнення» демонструє ДПС, задоволений Мінфін, та вже і податковий Комітет, якого, в умовах балансування над податковою прірвою, теж влаштовує «податковий комбайн».

Ризиковість платника – це привід «сунути носа» в діяльність регіональних Комісій іншим правоохоронцям (ДБР, НАБУ, СБУ). Минуле керівництво ДПС помилково припускало, що виявлення численної кількості «ризикових» - це результативність СМКОР, тому їх цифри сягали до 20 % від кількості всіх платників ПДВ, а ДБР не вилазило з Комісій. Сучасне керівництво врахувало «досвід» минулого, і відчуло ефект від «комбайну» через ризиковість операцій, тому «ризикові платники» ледь набирають декілька тисяч.

Чи є «тінь» в обігу ПДВ? Звичайно, але поки що в художньому розумінні. В нормативному – зареєстрована в ЄРПН податкова накладна дає право на податковий кредит. І немає права у ДПС визнавати на свій розсуд первинні документи недійсними. Врегулювати це нормативно ніхто не хоче, бо буде вже неможливо маніпулювати цифрами, та і відверто кажучи, поточний стан речей - чудова нагода поділити ринок «податкових послуг». А поки, що боротьба із «скруткою» – це також чудова нагода отримати політичну «розкрутку».

Всі ці «подолання» невідомих обсягів тіньової економіки чудово інформаційно здобрюються знешкодженим «конвертаційним центром» з оборотом 15 млрд., в якому вилучено 600 печаток!. Як можна припинити протиправну діяльність обшуками та вилученням печаток? Навіть арештованими коштами неможливо. Її можна припинити лише чіткою диспозицією статей кримінального кодексу, розумінням правоохоронцями своїх процесуальних функцій, і головне – нормативними обрисами протидії сучасному ухиленню від оподаткування, а не від «сплати податків». А «заплітати» керівництво ДПС у сприяння ухиленню – це вже наша народна традиція, яка буде тривати, доки ДПС не стане 100% сервісною.

А поки що, мантри від ДПС – «збільшуються надходження ПДВ при зменшенні обсягів постачання», краще замінити на – «збільшується надходжень ПДВ, при зменшенні обсягів відповідальності за «податковий комбайн».

П.С. не дає спокою цифра у 135 тис. поданих пояснень на зупинені ПН (!), які врешті розблоковано, але скільки часу, нервів для бізнесу лише для того, щоб довести невинуватість у неіснуючому звинуваченні.