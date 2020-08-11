​Любченко: на 99% поняття скрутки в Україні перестало існувати

Керівник Державної податкової служби Олексій Любченко заявив, що в Україні стало менше махінацій з податками, які проводилися за допомогою так званих скруток.

"Скрутка як поняття, коли «банани перетворюються в зерно», - такого немає. Сьогодні на 99% поняття скручування в Україні перестало існувати", - сказав Любченко в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, це підтверджується збільшенням питомої ваги ПДВ у ВВП України - вперше за останнє десятиріччя вона перевищує 3% три місяці підряд.

Скрутка полягає в уникненні від сплати 20% ПДВ за допомогою так званих конвертаторів, які беруть за свої послуги, наприклад, тільки 8%. Попит на схему формують в основному зерно (25 мільярдів гривень) і контрабанда (15 мільярдів гривень).

"У нас майже 10,4 млн га землі, які обробляються нібито «одноосібниками». Навіть якщо дуже недбайливий господар, він 15 тисяч з гектара заробить. Це 150 млрд товарної продукції. А в ній 25 млрд ПДВ. Елеватори, які перебувають у власності наших зернотрейдерів, вони у фермера взяли без ПДВ, за готівку. Їм же треба, щоб продати далі, нарахувати ПДВ. Вони не хочуть цього робити. Їм потрібен папір - показати, що прихід не від фермера, а від якогось колгоспу, який нібито існує на папері. Це - одна частина. Плюс контрабанда, яка заходить, - теж близько 15 млрд ПДВ, який треба легалізувати. Оці 40 млрд я бачу, воно по паперах проглядається", - сказав Любченко.

Відбувається легалізація наступним чином: якийсь ходовий товар продається за готівку одним людям, а документи на нього, де вказано сплату ПДВ, - іншим. Після цього йде скрутка: наприклад, реальне зерно скручують за документами з якимось іншим товаром. У підсумку за це зерно не платиться ПДВ.

"Коли всі говорили [що скручують зерно і] банани - це курям на сміх. Всі банани, всі цитрусові - максимум, якщо воно все згниє за паперами або все буде продано за готівку, це 300 мільйонів збитку для країни на місяць у ПДВ. Це - все, навіть помідори турецькі, не тільки банани. Проблема в добривах, проблема в товарах широкого вжитку, фарби - оця вся штука. Вона продається за готівку дуже добре, широко. У ній ми знайшли мінімум, що потенційно може піти в економіку і потім на папері продатися повторно, близько 27 млрд. Сигарети - там абсолютно точна цифра, десь 4,3 мільярда. Це те, що продається нібито в кіоску, йде за готівку, а потім дивним чином на папері нібито повертається назад як непродане. Відповідно, в системі ліміти змінюються, збільшуються і знову можуть продати, тільки вже папір. Пальне, звичайно. Продукти харчування, навіть курятину завертають. Усе, що можна продати за готівку, потенційно можна нібито повернути назад як непродане і продати «хвостики» як паперовий податковий кредит, тобто фіктивна операція", - розказав Любченко.

Він запевнив, що наразі елеваторам цю схему перекрили.

"У нас вся схемотехніка відбувається на елеваторах. Зараз перед ними перекрили всю цю справу, про що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України сказав у суботу [1 серпня] на селекторі. «Пане президент, відбувається безпрецедентна подія. Вперше в історії України елеватори не можуть розрахуватися готівкою, тому що не мають де взяти паперовий податковий кредит. Податкова перекрили їм там кисень». Починав так, що я напружився: може, хоче покритикувати. Але Ігор [Петрашко], як виявилося, вирішив чомусь згадати, що система запрацювала", - пожартував Любченко.

За його словами, організація таких скруток є вигідною для всіх сторін схеми, але довести її вкрай складно.

"Реальний сектор економіки купує в підприємства пальне, за паперами. Довести це навскидь нереально, тому що в нас немає солідарної відповідальності. Але я купив пальне. Якщо тільки ти його не спіймав на гарячому, що він купив, а пального немає. Але пальне - це не яскравий приклад, тому що там акцизний склад і все інше, там можна задокументувати. А якщо я купив сигарети? Тобто те, що не можна простежити. Тоді реальному сектору пред'явити претензію дуже важко. Йому можна пред'являти претензії виключно, коли по ланцюгу доведена злочинна група, яка цим займається. Тобто винна середина цього процесу, організатори цих схем, у яких бізнес - продаж документів", - сказав Любченко.