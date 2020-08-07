Заступником голови Нацбанку став Олексій Шабан

Рада Національного банку України під час засідання у п’ятницю, 7 серпня, призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана. На цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Відповідну кандидатуру для призначення на цю посаду подав Раді Національного банку голова НБУ Кирило Шевченко, інформує пресслужба національного регулятора.

Олексій Шабан із лютого 2020 року працює директором департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України.

У НБУ зазначають, що за цей час команді центробанку вдалося:

запустити комерційну модель використання Системи Bank ID НБУ та розширити коло її учасників;

впровадити роботу Системи електронних платежів Національного банку у майже цілодобовому режимі 23/7;

створити підґрунтя для розвитку фінтеху завдяки розробленню та затвердженню Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Олексій Шабан у 1995 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю "Менеджмент підприємств".

До роботи в Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у ПриватБанку. З 2018 року він був членом правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу. Відтоді та до приходу і Національний банк Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу ПриватБанку та активно займався впровадженням нових карткових і платіжних продуктів, зокрема й через дистанційні канали.

Нагадаємо, 31 липня рада Національного банку звільнила Сергія Холода з посади заступника голови Нацбанку за власним бажанням.

22 липня рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія.