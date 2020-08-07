Найбільший український виробник розповів про особливості зберігання аміачної селітри

У холдингу Ostchem роз'яснили, що найбільш небезпечним є не виробництво, а зберігання продукції.

Диверсифікована міжнародна група компаній Group DF заявляє про належні умови зберігання аміачної селітри на хімічних підприємствах, які входить до складу групи холдингу Ostchem. Про це йдеться в коментарі прес-служби Group DF щодо ситуації з умовами зберігання аміачної селітри в Україні, передають Українські Новини.

"Всі підприємства холдингу Ostchem (об'єднує азотний бізнес Group DF) відповідають вимогам українського законодавства, а вся продукція підприємств зберігається чітко у відповідності до стандартів ГОСТ 7370 до: 2013" Нітрат амонію (Селітра аміачна). Технічні умови", якими регламентуються умови зберігання готового продукту. Підприємства Ostchem сертифіковані за міжнародним стандартом ISO 9001 (International Organization for Standardization), що описує вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що сертифікація проходить щорічно - це одна з вимог глобальних покупців і трейдерів азотних добрив, їх представники перевіряють весь виробничий цикл, всі логістичні питання - зберігання, доставку, перевалку в портах тощо.

"Важливий момент: найбільш небезпечне не стільки виробництво, скільки зберігання так званої насипної аміачної селітри. Практично 95% аміачної селітри на наших підприємствах зберігається окремо в герметично запакованих спеціальних м'яких контейнерах з поліпропіленової тканини, біг бегах, що значно зменшує її вибухонебезпечність. Всі заводи і склади групи є режимними об'єктами і відносяться до категорії об'єктів підвищеної небезпеки. Щорічно на об'єктах проводяться комплексні планові та позапланові перевірки такими відомствами, як Держпраці, МНС, Госеконадзор, на відповідність вимогам безпеки перевіряють представники СБУ", - йдеться в повідомленні.

При цьому доступ на об'єкти є тільки у персоналу за спецперепустками під наглядом незалежної охорони.

Згідно з повідомленням, моніторинг якості продукції, що знаходиться на складах, здійснюється 1 раз на годину, при цьому кожна партія (технологічний цикл) сертифікована із зазначенням всіх параметрів випущеної продукції.

Відзначається, що витрати національного виробника на забезпечення безпеки, як правило, в рази вище, ніж витрати імпортерів.

"Вітчизняні заводи працюють на ринку десятиліттями, є повністю прозорими для будь-яких органів контролю. Однак перевалку, зберігання і транспортування аналогічної імпортної продукції багато експертів і учасники ринку обґрунтовано вважають недостатньо прозорою і безпечною. У зарубіжних країнах імпорт і оборот аміачної селітри обмежений і ретельно контролюється державою. Наприклад, Туреччина повністю заборонила імпорт аміачної селітри. В Україні аміачна селітра ввозиться без обмежень. Тільки в 2019 році в Україну було завезено з Туреччини і Грузії (найбільші країни-імпортери) близько 500 тисяч тонн селітри", - наголошується в повідомленні.

При цьому вказується, що в багатьох випадках імпортна аміачна селітра виготовлена в Росії і поставляється в Україну в обхід чинного ембарго через інші країни.

Group DF вважає, що додаткові перевірки, ініційовані зараз владою, тільки посилять безпеку всього циклу виробництва, зберігання і транспортування аміачної селітри.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, тимчасово виконуючому обов'язки голови Державної служби з питань праці Віталію Сажиєнко, голові Національної поліції Ігорю Клименко та головам обласних та Київської міської державної адміністрацій перевірити умови зберігання аміачної селітри.

Президент Володимир Зеленський після потужного вибуху в морському порту Бейрута (Ліван) закликав Шмигаля перевірити поводження з вибухонебезпечними матеріалами в Україні та вжити заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям.

У холдинг Ostchem, який об'єднує підприємства азотного бізнесу в Group DF, входять заводи "Черкаський" Азот", "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", "Рівнеазот", "Концерн Стирол".

Також в азотний бізнес Group DF входить мережа складів "УкрАгро НПК" і "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера".