Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, - нардеп Буймістер

Замість реформи галузі розподілу електроенергії Національна комісія регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг хоче впровадити RAB-тарифи за провальною методологією уряду Азарова. Мета - знизити вартість обленерго для приватизації.

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила народний депутат фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

За інформацією Буймістер, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пропонує впровадити стимулююче тарифоутворення за методологією, яку пропонував уряд Азарова – розділення бази активів операторів системи розподілу на "стару" та "нову" та нарахування ставки повернення інвестицій на рівні 3-4% для старих активів та 17% для нових активів. Депутат відзначила, що за часів Азарова пропонувалася аналогічна модель стимулюючого тарифу з розподілом баз активів и ставок повернення інвестицій.

"Такого поділу і підходу немає ніде в Європі, так як коректно розділити бази на "стару і нову" і вести по ним облік - неможливо. Так само, як і немає прибутковості з двома ставками. У всьому світі бізнес привабливий для інвестора тоді, коли дає дохід більший, ніж депозит в банку. Це вимірюється показником WACC. Для бізнесу розподілу електроенергії - сьогодні це близько 17%", - пише Буймістер. На думку депутатки, жоден інвестор не прийде в бізнес зі стимулюючим тарифоутворенням без стимулів.

Концепція RAB-тарифів уряду Азарова, яку зараз майже повністю повторює НКРЕКП під головуванням Тарасюка, відома тим, що не привела інвесторів в галузь.

"Його не лякає те, що "азарівський" концепт був провальним, його не лякає, що жоден інвестор не прийшов, його не лякає, що Україна скотилася на останнє місце в Європі за якістю електропостачання, а на мережах - ніде латку ставити", - підкреслює Людмила Буймістер.

На її думку, НКРЕКП зацікавлений зменшити вартість обленерго перед приватизацією.

"Його мета - менше грошей для мереж, щоб вони коштували дешевше для приватизації і "прикриватися" вічними байками популістів про зростання тарифів", - переконана Буймістер.

Буймістер також стверджує, що на зауваження учасників ринку розподілу електроенергії про те, як оновлювати мережі і виконувати вимоги щодо поліпшення електропостачання, НКРЕКП замість того, щоб змінити підхід до інвестицій - знизила вимоги до якості електропостачання і дозволила компаніям нічого не покращувати 13 років до 2034 року.

"Хіба споживачі можуть і повинні чекати так довго? Чи залишаться в Україні до 2034 хоч якісь мережі, щоб їх покращувати?", - обурюється нардеп.

На думку Буймістер, дії регулятора - це імітація реформ, повернення до "азарівщини" і спроба приховати головну мету НКРЕКП: "реформа заради створення видимості реформи".

Нагадаємо, у Міненерго вважають RAB-тариф єдино можливим для інвестування в електромережу.

Раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики висловилась за впровадження RAB-регулювання за європейським зразком. Його ключові особливості - єдина база активів та ставка доходності на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Европейська Бізнес Асоціація наполягає, що при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу - WACC.