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МАУ скасувала рейси в 10 міст Європи до вересня

Зміни у графіку польотів пов’язані з обмежувальними заходами через коронавірус.

МАУ скасувала рейси в 10 міст Європи до вересня
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила про скасування низки рейсів у європейські країни.

Зміни у графіку польотів компанія пояснила продовженням пов’язаних із коронавірусом обмежувальних заходів.

Пресслужба компанії повідомляє, що до кінця серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака, Франкфурт, Баку, Прага, Відень, Кишинів, Берлін, Афіни, Рим, Барселона.

Також зміниться частота рейсів на низці маршрутів з Києва.

Зокрема, в Лондон через нестабільний попит вирішено залишити вильоти 9, 28, 30 і 31 серпня, в Ніццу - зворотні рейси щосуботи, в Торонто - 1, 15 і 29 серпня з поверненням до Києва відповідно 2, 16 і 30 серпня, в Мілан - зворотні рейси щотижня, в Неаполь - щосуботи, в Дубай - по п'ятницях і суботах до 28 серпня з додатковим рейсом 5 серпня і рейсами по четвергах в період 13-27 серпня, в Стамбул - кожен вівторок, четвер, суботу та неділю з додатковим рейсом 5 серпня і додатково по п'ятницях в період 7-28 серпня, в Тель-Авів - у четвер, суботу та неділю з додатковим рейсом 31 серпня, в Мадрид - по п'ятницях у період 7-28 серпня з додатковим рейсом 31 серпня.

Внутрішні рейси в серпні будуть здійснюватися за напрямками Одеса, Херсон і Львів.

Раніше в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників у зв’язку з тимчасовим призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.

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