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Міжнародні резерви України у липні зросли на на $0,3 млрд

У липні золотовалютні резерви збільшилися на 1%.

Міжнародні резерви України у липні зросли на на $0,3 млрд

Міжнародні резерви України за підсумками липня зросли на понад 0,3 млрд доларів США і становлять 28,8 млрд доларів США.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

"Станом на 01 серпня 2020 року міжнародні резерви України становили 28 802,4 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. У липні вони збільшилися на 1,0%", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснюють зростання резервів упродовж минулого місяця "насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій".

"Валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили $1,75 млрд, у тому числі $1,129 млрд - від розміщення облігацій зовнішньої державної позики, $608,2 млн - від продажу облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $1,5 млрд (в еквіваленті). З цієї суми $767 млн сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів - за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами", - пояснив національний регулятор.

У НБУ додали, що в липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію, тому Нацбанк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. Усього минулого місяця регулятор витратив $498,7 млн на підтримку гривні. Також НБУ купив у резерви $130 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Як ми повідомляли, міжнародні резерви України в червні зросли більш ніж на $3 млрд. Востаннє такий обсяг резервів був ще восени 2012 року.

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