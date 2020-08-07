Мінрегіон прийняв Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Міністерство регіонального розвитку і територій прийняло цього тижня Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яка передбачає підвищення безпечності та комфортності середовища, незалежно від місця проживання людини в "згуртованій, децентралізованій, конкурентоспроможній і демократичній Україні". Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

При цьому зазначається, що документ розроблявся експертами та фахівцями Мінрегіону, Офісу президента України, інших міністерств та місцевих органів виконавчої влади, асоціацій та міжнародних організацій.

«Стратегія містить нові підходи до використання потенціалу регіонів відповідно до їх цілей та проблемних зон. Також визначає, як держава розвиватиме і підтримуватиме території, зокрема, міські агломерації, монофункціональні міста, сільські території в несприятливих умовах, гірські, прикордонні та інші території країни. Центральним об’єктом документу ми визначили різні типи функціональних територій та відійшли від звичайної прив’язки до меж певних адміністративно-територіальних одиниць – як то області, райони, чи села, селища, міста», - прокоментував Олексій Чернишов.

У Стратегії виділено 10 типів функціональних територій. У Мінрегіоні зазначають, що при формуванні завдань до уваги були взяті особливості розвитку та проблеми кожної території. Наприклад, для гірських територій українських Карпат, узбережжя Чорного та Азовського морів визначено бар’єри для розвитку, які потрібно усунути – це інфраструктурні обмеження, а потенціал, який потрібно підсилити – туризм (сільський, екологічний), оздоровлення та рекреація тощо.

Також передбачено ряд цілей і завдань для відновлення та розбудови територій Донецької та Луганської областей, зокрема і тимчасово окупованих територій України. Основні завдання – створення умов для реінтеграції тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей в український простір.

Окрім того, увагу у Стратегії приділено територіям у несприятливих умовах на кордоні з Російською Федерацією та на лінії розмежування, а також сільським територіям Полісся, півночі Чернігівщини, частини Запорізької, Сумської, Харківської, Луганської областей.

Одним із функціональних типів територій, який передбачений у Стратегії, є міські агломерації. Це обумовлено постійним зростанням чисельності міського населення, великі міста поступово оточуються мережами менших міст, які орієнтовані на місто (чи кілька великих міст). І така мережа стає концентрацією населення, капіталу та бізнесу з найдинамічнішим розвитком.

Як зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов: «Запропоновано новий підхід до стратегічного планування та впровадження державної регіональної політики. Попередня Стратегія не працювала, тому що не було покрокового плану. Наразі триває опрацювання чіткого плану дій. Ми вже починаємо ставити за мету із головами ОДА впровадження інтегрованого підходу. Визначати в кожному регіоні смарт-спеціалізацію, на якій сфокусується діяльність та яка має потенціал економічного зростання. Наступний крок для ОДА – опрацювання регіональних стратегій у відповідності до оновленого більш ефективного вектору регіонального розвитку на державному рівні».