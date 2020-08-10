Інфляція в Україні в річному вимірі залишилася на рівні 2,4%

Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року знизилися на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, 0,3% - у травні і 0,8% - у квітні та березні.

Про це повідомила Державна служба статистики у понеділок, 10 серпня.

Водночас у липні 2019 року було зафіксовано таку саму дефляцію 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня-2020 залишилася на рівні 2,4% порівняно з 1,7% за підсумками травня, 2,1% - за підсумками квітня і 2,3% - за підсумками березня.

Згідно з даними Держстату, в липні-2020 року, як і в липні-2019, було також зафіксовано базову дефляцію 0,1% після нульового значення в червні та інфляції 0,1% у травні і 0,4% у квітні. У результаті в річному вимірі базова інфляція залишилася на рівні 3%.

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,4%. Найбільше (на 15,1% - і 15,0%) подешевшали яйця та овочі. На 1,1-0,4% знизилися ціни на свинину, цукор, рис, сметану, молоко, сало. Водночас на 2,1-0,3% подорожчали м'ясо птиці, фрукти, безалкогольні напої, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Одяг та взуття подешевшали на 4,8%, зокрема взуття - на 5,6%, одяг - на 4,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 1,2% відбулося переважно за рахунок підвищення цін на природний газ на 7,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,2% насамперед за рахунок подорожчання пального та мастил на 3,4%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті - на 2,4%, автомобілів - на 1,8%