Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"

Может показаться: налоговая - и все, что рядом - слишком далека от "простого украинца". Ан, нет. Связь прямая. И весьма чувствительная. Об этом с господином Любченко и говорили.

Он спокоен, размерен, не страдает популизмом, при этом утверждает, что планы правительства по поднятию минималки - не такая уж спекуляция. Даже в "ковидный" год.

Любченко утверждает, что кресла не жаждал и особо за него не держится. При этом, именно от него во многом зависит не/успешность текущей бюджетной политики. С нею - не/наполняемость казны в целом.

Алексей Любченко возглавил Государственную налоговую службу Украины в крайне сложное для страны время. Пандемия COVID-19 обрушила экономику по всему миру, а с ней - налоговые поступления. К этому добавился громкий скандал вокруг так называемых "скруток" - махинаций с налоговыми кредитами, масштабы которых эксклюзивно озвучил для LB.ua бывший министр финансов Игорь Уманский.

Фото: Lb.ua

"Президент сказал: «Карт-бланш есть, давай работать». Для меня это стало шоком"

Соня Кошкина: Рассказывая о своем назначении на должность, вы отмечали, что очень важно чувствовать тыл. И когда у вас был разговор с Сергеем Марченко, собеседование с президентом, вам этот тыл гарантировали - почему собственно и ушли из частного сектора в государственный. Сегодня, спустя три месяца работы, можете вы подтвердить или опровергнуть, что тыл действительно есть?

Я неделю сопротивлялся к Марченко ехать (на собеседование, - LB.ua). А Президент сказал: «Карт-бланш есть, давай работать».

Для меня это стало шоком определенным, потому что когда ты приходишь на руину... Даже не на руину — выкопанную яму, которую сами себе выкопали. Центральный аппарат - это огромный коллектив, 1248 человек, который был абсолютно развален. Никто не понимал, особенно последние пару лет в той нервотрепке, чем он должен заниматься. Его задача - наработать принципы работы, передать это подчиненным, сформировать кадры, кадры пропустить через какое-то сито отбора и запустить структуру. А оно все голо. И.о. - это вообще не институт руководителя, нельзя такую систему кидать под и.о. При всем уважении к Александру Власову, Мирославу Продану, нельзя, просто нельзя. Потому что нету заместителей полноценных, нету функционала. Нам повезло в этом плане. Это стало приятным моментом, что дали сформировать полностью команду заместителей, то есть четыре функционала.

С.К.: Это министр вам дал сформировать. И это норма вообще-то.

Конечно. Функциональная структура у нас была наработана, когда мы еще с Игорем Билоусом пытались, когда я не состоялся первым замом в ГФС. Арсений Петрович решил, что рано, и поставили Игоря с двумя заместителями и все. Он тут сидел, стол был завален бумагами и он не мог поднять голову, осмотреться. Нам в этом плане проще. Министр утвердил функциональную структуру, которая была наработана. Это чисто британская модель. У них Королевская налоговая и таможенная служба плюс СФР в одном месте. У нас без этих двух составляющих, но четыре функционала, которые касаются контрольных функций. У нас в той же последовательности - это администрирование, контрольная работа, апелляция (суды) и сервис.

С.К.: Ваши результаты работы за три месяца довольно оптимистичны. Кажется, я понимаю почему.

Почему?

С.К.: Минфин изменил показатели плана – понизил. И если ориентироваться на пониженные показатели, то все хорошо у вас.

Не Минфин планку понизил, а парламент принял секвестр бюджета.Простой вопрос: а у нас экономика растет или падает? Я сейчас к тому, что у нас доходы, которые администрирует налоговая служба Украины, за семь месяцев выросли на 11% по факту прошлого года. А то, что «Минфин понизил», это общий фонд госбюджета, и это меньше 50% всего того, что мы администрируем.

Андрей Водяной: Но при этом говорят, что все ваши плюсы — просто потому, что вам снизили план.

Это вечная диалектика, начиная еще с тех далеких-далеких времен, когда надо было выбирать: или план, или закон. Есть закон - открываем налоговый кодекс и смотрим, чем должна заниматься налоговая. «Контролювати повноту, своєчасність сплати податків». То есть, моя здача - определить полноту. Ну и своевременность ее выплаты. Собственно говоря, все.

С.К.: В июне как бы хорошие показатели, но там 85% соотношение к прошлому году. В мае были хорошие показатели по выплате дивидендов госбанков и госкомпаний. Вот этим, возможно, и объясняется ваш хороший результат.

Вот для этого я публикую вот эту огромную таблицу - «Динаміка надходжень платежів» по всем нашим источникам. И я специально наверху выделил «зведений бюджет України без урахування ЧЧП [доля чистой прибыли]», чтоб сразу было видно, что и без учета ЧЧП все равно 4,4% к факту прошлого года.

Фото: Lb.ua

"На 99% понятие скрутки в Украине перестало существовать"

С.К.: Замена глав налоговой и таможни случилась после скандального интервью Игоря Уманского LB.ua. Но не сразу. Изначально, премьер Шмыгаль защищал Нефедова и Верланова. Но потом что-то изменилось…

Начнем по-философски. Вот у меня назначены руководители регионов, 25 человек. Но было бы у меня сейчас в резерве пять на скамье, я бы уже менял. Ну, наверное, и премьер-министр, и министр финансов, и президент, который взял на себя политическую ответственность, должны были иметь в резерве кадры. А что произошло, я не знаю.…Есть уголовное дело, которое расследовало СБУ. Они уже приходили сюда с обысками.

С.К.: Сразу после заявления Уманского?

Да нет. У них это дело было давно, еще весь прошлый год. В конце года были заявления на тему каких-то вмешательств в ИТС налоговой. Оно с тех времен тянется. Просто начала присоединяться к нему вся вот эта проблематика с Уманским. Сколько он там озвучивал?

С.К.: Скрутки - 5.5 млрд в месяц убытков прямых? Сейчас их нет?

[Скрутки] бананы-зерно точно нету.

А.В. А какие есть? Я столкнулся с тем, что многие не понимают, что это вообще такое.

Это точно. И я даже скажу больше: даже те, кто озвучивали это [не понимают].Там интересно и достаточно просто все. Если это происходит, значит кому-то это надо. Нужно понять - кому?

У нас почти 10.4 млн га земли, которые обрабатываются якобы «одноосібниками». Даже если очень нерадивый хозяин, он 15 тысяч с гектара заработает. Это 150 млрд товарной продукции. А в ней 25 млрд НДС. Элеваторы, которые находятся в собственности наших зернотрейдеров, они у фермера взяли без НДС, за наличку. Им же надо, чтобы продать дальше, начислить НДС. Они не хотят этого делать. Им нужна бумага — показать, что приход не от фермера, а от какого-то колхоза, якобы существующего на бумаге. Это - одна часть. Плюс контрабанда, которая заходит, - тоже порядка 15 млрд НДС, который надо легализовать. Вот эти 40 млрд я вижу, оно по бумагам просматривается.

Фото: Lb.ua

Где это взять? Импорт. Когда все говорили [что скручивают зерно и] бананы — это курам на смех. Все бананы, все цитрусовые — максимум, если оно всё сгниет по бумагам или все будет продано за наличку, это 300 миллионов ущерба для страны в месяц в НДС-е. Это - всё, даже помидоры турецкие, не только бананы.

Проблема в удобрениях, проблема в ширпотребе, краски - вот эта вся штука. Она продается за наличку очень хорошо, широко. В ней мы нашли минимум, что потенциально может уйти в экономику и потом на бумаге продаться повторно, порядка 27 млрд.

Сигареты нашумевшие — там абсолютно точная цифра, где-то 4.3 миллиарда. Это то, что продается якобы в киоске, уходит за наличку, а потому чудным образом на бумаге якобы возвращается обратно как непроданное. Соответственно, в системе лимиты меняются, увеличиваются и опять могут продать, только уже бумагу.

А.В.: А топливо?

Топливо, конечно. Продукты питания, даже курятину сворачивают. Все, что можно продать за наличку, потенциально можно якобы вернуть обратно как непроданное и продать «хвостики» как бумажный налоговый кредит, то есть фиктивная операция.

А спрос формирует вот это зерно. Зерно должно уйти с бумагой, что оно получено от какого-то предприятия «Икс», в том числе НДС. Потому что в противном случае НДС за это зерно, которое фермер собрал и за наличку сдал на элеватор, надо заплатить элеватору. У нас вся схемотехника происходит на элеваторах. Сейчас перед ними перекрыли все это дело, о чем Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сказал в субботу [1 августа] на селекторе. «Пане президент, відбувається безпрецедентна подія. Вперше в історії України елеватори не можуть розрахуватися готівкою, тому що не мають, де взяти паперовий податковий кредит. Податкова перекрила їм там кисень». Начинал так, что я напрягся: может, хочет покритиковать. Но Игорь [Петрашко], как оказалось, решил почему-то вспомнить, что система заработала.

Топливо. Потому что спрос на него формируют вот эти маленькие фермерские хозяйства, взявшие у «одноосібника» землю, которая распаеванная.

Все просто: 20% ставка НДС. Я могу отдать 8% конвертатору, он мне даст бумаги, которые мне нужны. Например, я говорю: мне надо топливо. На тебе бумаги на топливо. Я не заплатил 20%, заплатил 8%, а 12% сэкономил. Еще и прибыль сэкономил. Итого, если взять 12% в месяц — это под 2000% рентабельности в год.

Фото: Lb.ua

А.В.: Кто в этой схеме вообще нарушает закон. Те, кто покупает, те, кто продает, или те, кто все это организовывает?

Реальный сектор экономики покупает у предприятия топливо, по бумагам. Доказать это навскидку тоже нереально, потому что у нас нету солидарной ответственности. Но я купил топливо. Если только ты его не поймал на горячем, что он купил, а топлива нету. Но топливо — это не яркий пример, потому что там акцизный склад и всё остальное, там можно задокументировать. А если я купил сигареты? То есть то, что нельзя проследить. Тогда к реальному сектору предъявить претензию очень тяжело. Ему можно предъявлять претензии исключительно, когда по цепи доказана преступная группа, которая этим занимается. То есть, виновата исключительно середина этого процесса, организаторы этих схем, у которых бизнес - продажа документов. Это бурлит мощно в Украине. Сейчас это заметно по Киве с Дубинским, переполошились граждане.

А.В.: Чем вы объясняете нападки этих депутатов?

Кива открыто пришел и говорит: «Вы реальный сектор уничтожаете». Я говорю: «Покажите реальный сектор». «Я покажу, у меня там есть реальный сектор». Хорошо, дал ему специалиста, он дал своих — пришла организованная группа махинаторов.

…Приходит народный депутат, это же уважаемый человек, его же уважаемые люди включили в список. [Говорит]: «Давайте своих, у нас колхозы какие-то, бизнес реальный». Взяли этот «реальный бизнес», а там пришли люди и говорят: «У нас бумаги на сигареты, на полтора миллиарда. Нам надо их быстро скрутить, мы ведь деньги уже вложили».

С.К.: Когда Уманский давал интервью, он говорил о 5 млрд.

С тройным счетом. Мы дали доступ ТСК [временной следственной комиссии Верховной Рады]. У их экспертов кабинет здесь, прямой доступ к базе данных, они пишут сами скрипты. Правда, в журнале отмечается, чтобы было видно вход и выход.

С.К.: Все-таки полностью скрутки не исчезли за это время?

Скрутка как понятие, когда «бананы превращаются в зерно», - такого нету. Сегодня на 99% понятие скрутки в Украине перестало существовать. В подтверждение этому я дам вот эту десятилетнюю историю Украины по начислению — удельный вес НДС [в ВВП].

"Мы не можем ходить на проверки в период карантина. Нонсенс"

С.К.: НДС, заправки, зерно... Я вот про подсолнечное масло вспомнила. Главные поставщики — это ОККО и, по-моему, Fozzy.

Fozzy — это одно. ОККО... Ну, рассказываю, как происходит на практике. ОККО дало нефтепродукты аграриям. Имеет право дать? Имеет. Аграрий имеет право рассчитаться с ним своим продуктом? Ну, имеет, наверное, у нас же не запрещено. С ними рассчитываются маслом, зерном. Они и экспортируют зерно и масло.

С.К.: Мне это напоминает фильм «Олигарх» с Машковым. Когда, описывая 90-е, говорят: продаем веники, покупаем швабры, швабры меняем на танки. Приблизительно то же самое.

Тут логичная ситуация. Отчасти логичная, потому что топливо дали аграрию, аграрий рассчитался, - ну нету у него денег, никто ему не дал, и он рассчитался своим произведенным продуктом. Здесь нету проблемы. Проблема в том, где берется это масло. Вот если масло где-то берется через скрутку, - и если оно бралось через скрутку и у Fozzy, и у ОККО, - вот это проблема. То, что он экспортирует подсолнечное масло, это не проблема, это не запрещено. А то, что у масла, возможно, происхождение через скрутку... Она подмешалась, потому что семечка нелегальная. Ее надо легализовать где-то, эту семечку, выдавить, но игроки на рынке масла (это очень крутой рынок) даже не заморачиваются. Они выдавили масло, и дальше его надо легализовать. Они там раз-два - и легализовали через сигареты.

С.К.: Вы сказали, что СБУ ведет дело. Были ли какие-то служебные расследования, увольнения? Внутри структуры кто-то понес ответственность?

Машина по безусловным критериям пропускает регистрацию накладных, а таких накладных за прошлый год — 268 миллионов операций, это весь бизнес страны. Машина блокировала 0.3%. Дальше включается комиссия. Там жалобы пишут, они рассматриваются. Но это же не кнопка. Это в среднем по 12 человек в каждой области, в Киеве их больше 20. Несут ответственность. Постоянно ГБР где-то обыскивает в Донецкой области, где-то в Киевской области, Харьков. Людей дергают, которых они подозревают. Но на самом деле правоохранительная система в тупике. Потому что там целая комиссия. Пока они не докажут вот здесь [на уровне организаторов скруток], ничего не произойдет.

С.К.: Вы сами вспомнили про обыски. Были 132 судебные экспертизы, и какие по их результатам начисления в бюджет?

Никаких.

С.К.: Почему?

Потому что карантин. Мы не можем ходить на проверки в период карантина. Нонсенс.

С.К.: Так есть же решение суда, нужно только изъятие провести.

Правоохранительные органы должны изымать. У нас же нет правоохранительных функций. Это на третий этаж [налоговая милиция, которая в составе ГФС]. На самом деле, наша задача — имея материалы, доказательную базу, выходить на реальный сектор, потому что там надо начислять. Не по скруткам, потому что там легализуется кредит, а вот в реальном секторе, который выгодополучатель. Мы готовим эти материалы системно, аналитически.

А.В.: Но в принципе, можете опровергнуть слова Дубинского о 2.7 млрд гривен скруток в июне?

А их и опровергать нечего. Мы уже на сайте все написали. Это наша информация, которую мы 24-го июля направили, каждый месяц это происходит. Это наш департамент официально направил на Главное оперативное управление налоговой милиции ГФС Украины. 29 числа оно чудесным образом, за исключением некоторых предприятий, оказалось у Дубинского с Кивой. Там в одном месте написали один текст с одними предложениями и запустили. Тот - премьеру, тот - ГБР, НАБУ. Ну, нормальный ход: они нам сами подсказали, потому что мы бы сами так быстро не вычислили схему по тем предприятиям, которые они изъяли из этого списка.

А.В.: Какие это предприятия?

Америка тоже этим обеспокоена, судя по сегодняшним данным.

Реально красивая схема, когда из газа делается медь, а из меди — аноды. А аноды в Украине, похоже, никто не производит. Очень красиво сделали, и если бы не смекалка граждан...

А.В.: Сами себя подставили?

Ну, это классика.

С.К.: Если Кива с Дубинским говорят о вас плохо, то это комплимент.

Фото: Lb.ua

"Эффективность администрирования НДС. Больше трех месяцев подряд 3% в истории Украины не было"

А.В.: Вы сказали, что невозможно и.о. нормально работать. Но вы ведь тоже де-факто и.о.?

Чего это? У меня полноценный контракт.

А.В.: Карантин заканчивается через месяц.

Ну, хорошо. У мене еще четыре месяца.

С.К.: Вы сами сказали Марченко, что уйдете, если не закончите год с показателем превышения...

Плюс 10%.

С.К.: Возможность отойти в сторону, если что-то пойдет не так.

Вот честно: как я сюда хотел, так я по этому поводу волнуюсь.

С.К.: Если бы не хотели, вы бы не пошли.

Заработал червячок, не буду скрывать. Но заработал где-то потом, когда начали прилетать и бить где-то в середине мая, наверное. До того была уверенность, что понимал, куда пришел. А потом, чем больше тут снимал шары, тем больше понимал, что я не понимаю, куда я пришел.

С.К.: Сколько времени вам необходимо для стабилизации ситуации?

Стабилизация — это в первую очередь люди. Вот создали новую структуру в прошлом году — Налоговую службу. 21 августа было постановление Кабмина, 28-го она начала работать. А первый конкурс на подбор кадров появился только 14 февраля этого года. Не понятно для меня полностью. Поэтому стабилизировать работу — это полноценные руководители регионов, полноценные руководители в центральном аппарате. Это знаковые показатели, которые работают. Вот эффективность администрирования НДС, что я и показал. Больше трех месяцев подряд 3% в истории Украины не было. Я надеюсь, оно и дальше будет идти так уверенно.

А.В.: А сколько должно быть? К какой цифре стремиться?

На этот вопрос ответил премьер-министр постановлением Кабмина №1165, когда ввел критерий 5%. Если ты 5% платишь, нагрузка налоговая по НДС, то безусловные критерии отсекаются и тебя никто не видит, вся регистрация проходит. Я думаю, что к 4% надо стремиться точно. По отраслям у нас совершенно пестрая картина. Добывающая промышленность — 7-8%, переработка — 2.4% и 3.4% (это я называю прошлый год и этот), поставка электроэнергии — прошлый год 3%, этот 3.6%, коммуналка наша — прошлый год 6.7%, этот 8.5%. А дальше пошли проблемные отрасли, по которым мы ждем отмены карантина. Строительство — 2.3% и 2.3%, стабильно. Оптовая торговля в прошлом году — 1.2%, в этом уже 1.5% за счет того, что подтянули Fozzy. Крепко подтянулись Fozzy, потому что посмотрели цифры: АТБ одинаково с Fozzy торгует, чек одинаковый, а что-то АТБ круче смотрится по налогам. Но Fozzy набирает позитивную динамику!

Ну вот, собственно говоря, проблема. Она в строительстве и торговле. Если говорить про торговлю, там конечное потребление и НДС. Ну, для этого вроде как и ПРРО [программные регистраторы расчетных операций] с 1 августа и заработал.

Фото: Lb.ua

"Никакого макровреда упрощенцы не наносят"

А.В.: ПРРО - революция или так себе?

Революция, нормальная революция. Даже Верланов говорит, что все нормально.

С.К.: С Верлановым у вас «нежные» отношения.

У меня? Никаких отношений вообще. Я даже его набрал первым, он не ответил. Потом как-то я увидел сразу агрессивную позицию. Ну подожди, я ж не виноват в том, что вы тут вытворяли или не вытворяли, как вы тут жили. Я появился в проекте числа 20 или 18 апреля. До того момента я точно не был вашей проблемой. Зачем говорить, что в Украине сворачиваются реформы?

С.К.: Он сейчас судится. Насколько вы оцениваете перспективы его восстановления?

Я об этом не думаю. Ну правда, не думаю. Юристы работают.

А.В.: Так все же про кассовые аппараты, ПРРО. Какие результаты за первую неделю?

Программные делаются. У нас сегодня, грубо говоря, 300 тысяч мест, которые чек могут пробить. Мы рассчитываем, что через программное РРО будет пробиваться до 800 тысяч. А дальше картинка выглядит таким образом. У нас месячная касса — 110 миллиардов, это весь совокупный чек по стране, все, что мы получили на кассе. Я точно знаю, что 150 миллиардов еще где-то есть. Это минимум, который крутится без чека. Вот, как и НДС, резерв.

А.В.: Где он крутится?

Рынки. Там, где не пробивают. Там, где через ФОПов что-то пропускают.

Фото: Lb.ua

А.В.: Вы будете поддерживать отмену ПРРО для второй-третьей категории упрощенцев?

Проблема вообще не в них. На рынке бытует мнение, причем начиная от таких моих товарищей, как Михаил Бродский, что малых ФОПов, упрощенцев надо исключить. Я с ним не согласен. Никакого, в моем понимании, макровреда они не наносят. Упрощенцы эти, их там полторы тысячи, у них налоговая нагрузка — 4.6%. Пусть бы все так заплатили. Мы собирали недавно представителей рынка всей этой цифровой техники — телефоны, компьютеры, телевизоры. Они говорят: «Да не проблема, будем торговать все одинаково, если у всех будет 20%. А если у кого-то будет 8%, а у меня 20% - я же не потяну». Они реально разговоры ведут на эту тему. Говорят: «Если все будут платить, мы — не проблема, вставим кассовый аппарат, убираем ФОПов из помещения и делом занимаемся. Потому что бегать за всеми, бояться... Мы лучше в белую выйдем». Я, в принципе, такую риторику слышал периодически еще во времена Януковича. Но сейчас я склонен уже все-таки им верить. Потому что люди уже взрослые, им уже есть что терять.

С.К.: Вы оценивали теневую экономику в 1.2 трлн гривен. Реально ли вывести ее из тени хотя бы частично?

Уровень теневой экономики был вот такой [показывает на таблицу, где указано 43%], а когда ввели СМКОР [система мониторинга критериев оценки рисков], он начал падать. Это данные Минэкономики. В СМКОРе теневой экономики нет. Вот 268 миллионов операций, а остальные контакты — их надо привлечь. Это фискализация на рынке, кассовые аппараты, учет складов, мини-заводики какие-то... Там хорошие деньги набегают. Водка. 22 миллиона дал производится там. Я помню, что 10 лет назад 55 миллионов производилось. А народ выпивает 35 миллионов. Самогонщики, домашнее хозяйство не нагонят 13 миллионов.

С.К.: Это физически невозможно.

Правильно, невозможно это. Вот ты лопни — не сделаешь. Причем даже [профильная] ассоциация не владеет цифрами. Я их собрал поговорить, они цифр не знают. Говорят: “А там импортозамещение произошло”. А я не знал, у меня не было цифр импорта. Прихожу в кабинет, нажимаю две кнопки — импорт, наоборот, меньше. Было 1.9 млн семь лет назад, сейчас - 1.7 млн дал привозится. То есть не произошло импортозамещение. Контрабандное произошло. Где-то 2 миллиарда на водке страна не получила за семь месяцев. Так оно и набегает по чуть-чуть.

"Возможно, не хватает уровня квалификации, но я налог на выведенный капитал не понимаю"

А.В.: О радикальных изменения. «Цензору» вы сказали, что предлагаете НДС вообще снижать.

На промежуточное потребление – да. Что происходило? Когда начинали говорить о налоге на выведенный капитал, вот такие моменты, я говорю: «Честно? Не понимаю». Возможно, я не разобрался. Возможно, не хватает уровня квалификации, но я налог на выведенный капитал не понимаю. Я понимаю поляков, которые его ввели для малого и среднего бизнеса и через перераспределение Евросоюза больше 30 миллиардов евро себе раз - и в бюджет дотацию получили, потому что у них дыра. А где мы эти дыры закроем, если это 80+ миллиардов в год?

Фото: Lb.ua

А.В.: У Саакашвили говорят, что сейчас кризис, прибыли у предприятий не будет.

Не знаю. В этом месяце декларирование 10 августа [предельный срок подачи деклараций по налогу на прибыль предприятий за первое полугодие]. Мне 1 мая принесли расчеты с ожидаемым до конца года. Я чуть-чуть напрягся, но потом макроцифры посмотрел и, думаю, вообще не проблема. Вопрос в том, сколько будет плюса — 15 млрд или 30 млрд? Вот 15 млрд налоговая система уже видит.

Плательщики вообще очень позитивно реагируют, когда внимательно с ними разговариваешь. Зернотрейдеры, например, это прибыльный бизнес? В 2009 году разговаривал с одним известным зернотрейдером, когда мы им заблокировали возмещение НДС, на проверку их отправили. У них был шок. Пришел посол, пришел директор этой компании. «Можно вопрос? Прибыльный бизнес?». «Прибыльный, конечно. Дальше что», - они не поняли. Я говорю: «Хорошо, а сколько вы на рынке работаете?» «Ну, там лет 7, 8, 10». «А если это прибыльный бизнес, почему ноль налога на прибыль за все время нахождения на территории Украины?». После этого он начал декларировать на каждую тысячу возмещения НДС 300 гривен налога на прибыль. Такие, как «Нибулон», декларировали 700 гривен налога на прибыль, «Кернел» - 350.

Не было такого, чтобы ноль. А сейчас такой ноль жирный у всех! Ну, трансфертное ценообразование ответит на эти вопросы, реализация плана BEPS ответит на эти вопросы. Там нету срока давности, нельзя спрятаться.

А.В.: То есть налога на выведенный капитал не будет?

Я так не говорил. Я говорю только о реализации налоговой политики. Дадут мне такую норму, как налог на выведенный капитал, вот тогда я буду о ней говорить.

Фото: Lb.ua

А.В.: Как относитесь к планам поднять минималку на 40%? Есть для этого экономические основания?

Нормально. Если не поднимать, то их никогда и не будет. Надо ставить планочку и достигать. Подтянулся на турнике два раза — ну все, на следующий раз уже три раза подтянется. Я знаю, о чем речь идет — социальные стандарты там... Но мы сбалансировали уже. По доходам на следующий год поднялись, я подписался, что будет самый высокий процент НДС в ВВП.

А.В.: Вот только сегодня на «Экономической правде» экономисты пишут, что будет беда после повышения минималки, что она не подтверждается продуктивностью труда.

Знаете, где беда? У нас меньше минимальной зарплаты 4173 грн в прошлом году получало 3.5 млн человек, четверть. И больше средней зарплаты 10500 грн получило столько же — 3.6 млн человек, тоже четверть. Вот беда в том, что у нас половина населения находится в коридоре между минималкой и средней зарплатой.

Не будет никакой беды. Но министр, кстати, злой был, потому что с ним не посоветовались о повышении. Потому что надо балансироваться, ему надо понимать доходы. Но сейчас, вроде как, я со своей стороны все обязательства взял. Ну, оно абсолютно реально.

А.В.: Но по сути ничего же не поменяется. Люди, как получали меньше минималки, так и будут получать меньше. Только уже не 3.5 млн человек, а больше. И бизнес в тень будет вынужден идти.

Потому что, как я говорил месяца полтора назад, мы налоги с налогов берем. Украинское ноу-хау придумали — зарплата в себестоимости. Если у нас 18% [налог на доходы физических лиц] плюс 22% ЕСВ — это 40% нагрузки. «Военку» [1.5% военного сбора] не беру — это святое. Можно до 30% снизить и добрать 2-3% налогом с продаж и не морочить себе голову. Разгрузить бизнес и забрать налоги на конечном пункте.

А.В.: Хорошо, а в Верховной Раде с кем-то говорили об этом?

Думаю с завтрашнего дня с Гетманцевым поговорить – он нас хвалит.

Понятно, что говорим. Мы же берем цифры: на 10% снижение — это сколько доходов выпадает сразу? 80 миллиардов или 70. Чем их надо добрать? Вот касса [налог с продаж], надо разгружать фонд оплаты труда. У нас есть товарищи — по 10 и больше квартир, и таких у нас - под 3 тысячи. Из них не все декларируют, что получали доход от сдачи имущества в аренду. У нас по итогам 2019 года задекларировались 20 млн человек, подали 1.8 трлн дохода, заплатили 253 млрд налогов. Средняя эффективная ставка — 14%. Это в принципе неплохой показатель. Но одна треть получает пассивный доход, то есть от сдачи чего-то там. Соцвыплаты к пассивным относятся. Одна треть на пассиве живет. Вот такая картина.

Есть другая интересная тема — иностранные доходы. Финмон зажал страну, в стране огромное количество денег у людей лежит в разном виде. Они их не могут в бизнес вложить, потому что банк спрашивает: «Где ты взял, покажи декларацию». Да, выход — нулевая декларация, и наверняка его надо быстренько спустить с тормозов. Но 11.5 млрд гривен все равно там этих доходов, мы видим 3.5 тыс. деклараций, по-моему. И если по стране эффективная ставка 16%, то там всего 11%. То есть народ нырнул, вывел деньги, не заплатив тут налог на прибыль, потом сам себе там выплатил дивиденды, а дивиденды и проценты тут уже облагаются по 9%.

Фото: Lb.ua

Такое ощущение, что у нас это все придумывалось кем-то гениальным. НДС — 2000% рентабельность, на НДФЛ — не такие большие, но тут такое. Можно спросить: это ж ты получил доход на капитал какой-то, дивиденды. Значит, ты туда вывел деньги как-то, инвестировал. А лицензию Национального банка брал? Можно будоражить все это дело, но это же плохо заканчиваются сразу.И за пять лет такие доходы оттуда, «джерело походження — з-за кордону», увеличились в 3.4 раза.

С.К.: Это с начала войны?

Это говорит о том, что это схема. А НДФЛ только в два раза увеличился.