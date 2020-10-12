Нардеп Приходько подав позов до Нацбанку на 7 млн гривень

Ексзаступник глави НБУ Приходько раніше підозрювався в причетності до сумнівних операцій Брокбізнесбанку та Аграрного фонду з ОВДП на 2 млрд грн.

Окружний адмінсуд м. Києва 29 вересня відкрив провадження в справі за позовом колишнього заступника глави НБУ Бориса Приходька, який нині є народним депутатом і входить у групу "Довіра", до Національного банку.

Про це пише Finbalance.

У своєму позові Приходько просить суд зобов’язати НБУ надати розпорядчий акт (наказ) про внесення змін у формулювання причин припинення трудових відносин з позивачем з підстав, визначених п.5 ч.1 ст.36 КЗпП України, внести відповідний запис у трудову книжку позивача; а також стягнути на користь позивача з відповідача "матеріальну шкоду спричинену внаслідок прийняття неправомірних рішень у розмірі 6 959 999,99 грн".

16 вересня Верховний Суд відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою НБУ на постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 28.12.2015 та постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 09.07.2020, якими було визнано протиправним і скасовано наказ глави НБУ від 22.10.2014 про звільнення Бориса Приходька з посади заступника глави НБУ з підстав, передбачених законом "Про очищення влади", п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо, Приходько прийшов у НБУ на посаду першого заступника голови в грудні 2012 року. У березні 2014 року першим заступником голови НБУ став Володимир Кротюк, тому Бориса Приходька перевели на посаду заступника. Тож за формальними критеріями він підпадає під звільнення за люстрацією, лише недотримання процедурних моментів стало причиною поновлення його на посаді.

31 липня 2014 року Приходька затримала Генпрокуратура. Слідчі встановили, що в лютому 2014 року Приходько разом із головою правління ВАТ "Аграрний фонд" Олександром Кірюковим і головою наглядової ради Брокбізнесбанку Денисом Бугаєм незаконно заволоділи грошовими коштами ВАТ "Аграрний фонд" у розмірі понад 2 мільярди гривень. Суд заарештував його з можливістю виходу під заставу 200 млн гривень.

У грудні 2014 року стало відомо, що Приходько вийшов з-під варти. Офіційної інформації ГПУ не надавала.