​Голова Нацбанку і його заступниця вже місяць не спілкуються між собою

Катерина Рожкова не писала заяву на звільнення і не думала про це після догани.

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова вже місяць не спілкується з головою НБУ Кирилом Шевченком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Liga.net.

Рожкова зазначила, що останній раз гворила з головою НБУ 10 вересня, але не вважає це "неподоланною прірвою". Вона також повідомила, що не писала заяву на звільнення і не думала про це після догани. Більш того, на думку Рожкової, ніяких причин для винесення ій догани не було.

"Причин для цього не було. Закон про Національний банк 2015 заклав основи для створення в Україні реально незалежного центрального банку. Для того, щоб він дійсно був таким, потрібна спадкоємність політик і реальна незалежність правління. Коли ніхто з членів правління не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо вона не сходиться з думкою інших. Інакше колегіальність прийняття рішень можна поставити під сумнів, а правління перетвориться в орган для штампування рішень замість майданчика для дискусій", - сказала Рожкова, зазначивши, що прозорі комунікації - наріжний камінь політики НБУ.

"Від комунікацій залежить, наскільки ринок нас розуміє. Всі члени правління - це ключові спікери Національного банку. Тому мені складно сказати, в чому проблема", - додала вона.

Рожкова наголосила, що команда Нацбанку дійсно має домовлятися про певні повідомлення, які вони поширюють, а всі запроси (для коментарів від ЗМІ, - ред.) узгоджуються з департаментом з комунікацій Нацбанка.

"У випадку з Kyiv Post стався збій, нормальних меседжів від департаменту комунікацій не було. Я порахувала, що немає сенсу відмовлятися від коментарів: стаття все одно б вийшла - з нами чи без нас. Відмова коментувати - це теж сигнал", - сказала вона.

При цьому Рожкова зазначила, що їй не пояснили, як саме вона порушила політику єдиного голосу (One voice policy). Крім того, її засмутило, що за догану голосував і голова НБУ Шевченко.

"Він навіть не повідомив нам про прийняте рішення. Формально ми дізналися про це з комунікацій глави Ради НБУ. Мені здається, що є інший інструментарій - можна було просто поговорити, наприклад. Наші відносини з Радою складно назвати безхмарними. Але раніше глава НБУ завжди відстоював позицію правління", - зазначила Рожкова.

Заступниця голови НБУ також додала, що не знає, які питання будуть вирішуватися на засідання 16 жовтня.

"Якщо раніше ми завжди знали, коли будуть проходити засідання, розуміли порядок, то зараз все відбувається в таємниці. Я вважаю, це не відповідає принципам корпоративного управління і точно не йде на користь нашій економіці - ми створюємо невизначеність там, де її немає і не повинно бути. Виходить, Рада Нацбанку - це такий собі "троянський кінь" всередині НБУ", - доала Рожкова.

Нагадаємо, джерела LB.ua раніше повідомили, що на завтрашньому засіданні Ради Нацбанку готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, яким 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру та оголосила догани через їхні публічні виступи.

Пізніше Рожкова повідомила, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Рожкова та Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію, наголосив, що "Нацбанк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було", а "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо доган заступникам голови НБУ.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у 2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на 155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.