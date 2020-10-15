Зеленський завтра відвідає Туреччину з робочим візитом

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Під час візиту відбудеться зустріч глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться в повідомленні.
В ОПУ також додали, що глави держав планують обговорити широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною, а також підписати низку двосторонніх документів.
Нагадаємо, у лютому Зеленський і Ердоган домовилися активізувати переговори про ЗВТ. Мета України і Туреччини - домогтися товарообігу в 10 млрд доларів.