Президент Китаю сказав армії "зосередитися на підготовці до війни"
Президент Китаю сказав армії "зосередитися на підготовці до війни"
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Путін вирішив зняти санкції з трьох українських компаній
Путін вирішив зняти санкції з трьох українських компаній
Офіс президента пояснив запитання про довічне ув'язнення корупціонерів у "опитуванні Зеленського"
Офіс президента пояснив запитання про довічне ув'язнення корупціонерів у "опитуванні Зеленського"
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
У Києві учасники Маршу УПА прийшли під Офіс президента (оновлено)
У Києві учасники Маршу УПА прийшли під Офіс президента (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський завтра відвідає Туреччину з робочим візитом

Глави держав планують обговорити  широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною, а також підписати низку двосторонніх документів.

Зеленський завтра відвідає Туреччину з робочим візитом
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Під час візиту відбудеться зустріч глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться в повідомленні.

В ОПУ також додали, що глави держав планують обговорити  широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною, а також підписати низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, у лютому Зеленський і Ердоган домовилися активізувати переговори про ЗВТ. Мета України і Туреччини - домогтися товарообігу в 10 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також