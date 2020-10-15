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Зеленський виступить із щорічним посланням до Ради 20 жовтня

На цей день було заплановано розгляд бюджету. 

Зеленський виступить із щорічним посланням до Ради 20 жовтня
Фото: скрін відео

Президент України Володимир Зеленський виступить під парламентом із щорічним посланням 20 жовтня.

Він озвучить стратегічні напрямки розвитку країни. Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, пише "Українська правда".

"20 жовтня президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, в якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни", - заявила вона.

За її словами, послання планувалося на квітень, проте було перенесене через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, що саме на 20 жовтня був запланований розгляд бюджету народними депутатами. 18 вересня міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Бюджет розраховано, виходячи з середньорічного курсу 29.1 грн за 1 долар США. Докладніше про проєкт бюджету читайте в матеріалі "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало" на LB.ua.

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