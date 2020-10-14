Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії.

Про це він повідомив у Twitter.

"Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії. Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам", - написав глава МЗС.

Кулеба також додав, що євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни.

Нагадаємо, вчора МЗС Норвегії звинуватив Росію в хакерській атаці на парламент країни.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році спецслужби Норвегії заявили про хакерську атаку на 9 акаунтів електронної пошти їх мережі. Витоків секретної інформації не було. Злам тоді пов'язали з російською розвідкою.