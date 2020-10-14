"Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти".

Президент України Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, що пройде у день місцевих виборів 25 жовтня.

Цим запитанням є: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?". Відеозвернення Зеленського опубліковано пресслужбою Офісу президента.

Відповідь на це питання Глава держави закликав дати 25 жовтня на виборчих дільницях.

"Ми обіцяли – всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п'ять важливих питань. Отже, питання номер 1: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя. 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів 13 жовтня. Він заявив, що в опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучать 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

За даними ЗМІ, однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування у день місцевих виборів не передбачається. Він додав, що ЦВК не може займатися проведенням цього опитування, оскільки нема відповідних законів.