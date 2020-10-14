Зеленський заявив, що Україна робить усе, щоб бути рівноправним членом ЄС

"Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом".

Фото: Офіс президента Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна робить усе, щоб стати рівноправним членом Євросоюзу.

Про це глава держави заявив у спільному з президентом Польщі Анджеєм Дудою інтерв'ю, йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

"Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом", – зазначив Зеленський.

Він подякував президенту Польщі за підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності разом з іншими країнами ЄС.

Президенти України підкреслив, що для набуття членства у Євросоюзі країни, які прагнуть до нього приєднатися, мають виконати чимало умов.

"Політики – і українські, і європейські – кажуть, що шлях до ЄС – це шлях з двостороннім рухом, один одному назустріч. Але ніхто не каже, що на цій дорозі багато смуг: багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо", – зазначив він.

Нагадаємо, що у вересні Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче повної інтеграції до Європейського Союзу.

За його словами, українська влада зараз працює над тим, щоб максимально використати потенціал Угоди про асоціацію для подальшого поглиблення інтеграції між Україною та ЄС, а також адаптувати торговельну частину Угоди до сучасних економічних реалій.