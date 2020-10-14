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Зеленський привітав із Днем захисників України

Урочистості відбулися біля Маріїнського палацу. 

Фото: скріншот
Президент Володимир Зеленський привітав із Днем захисників України. Урочистості відбулися в Києві біля Маріїнського палацу.

Трансляція події велася на сторінці Офісу президента у Facebook. 

"Сьогодні для кожного українця надзвичайно важливий та дійсно великий день – День захисника України. День відважних та незламних, день мужніх та непереможних. День тих, завдяки кому ми знаходимося на своїй землі, під своїми прапорами, у своїй вільній та незалежній Україні", – проголосив Зеленський.

Він відзначив, що війна з Росією принесла України колосальні втрати, найболючіші з яких – життя найкращих синів і доньок України.

Зеленський закликав дякувати захисникам кожного дня, а не тільки у свято.

"Хай нікого не вводить у оману назва цього дня – це не тільки чоловіче свято. Серед наших воїнів багато відважних та сильних жінок та дівчат, які на рівні з чоловіками можуть виконувати свій непростий обов'язок", – додав президент.

Фото: скріншот

У межах заходів відбулося складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєнні почесних найменувань бойовим військовим частинам.

Нагадаємо, що День захисника України відзначається щорічно 14 жовтня, у день святої Покрови Пресвятої Богородиці. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

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