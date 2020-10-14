А де в бюджеті люди?

Суми дійсно великі. Логічно, що виникає питання: наскільки ефективно і прозоро вони використовуються? І де, власне, у цих цифрах самі житомиряни?

Децентралізація дала громадам на місцях колосальні можливості. Передусім, фінансові ресурси, збільшивши місцеві бюджети у 3-5 разів. У моєму рідному Житомирі місцевий бюджет збільшився у шість разів порівняно з 2014 роком. Це величезні кошти: власні доходи цього року зросли до 1 млрд 800 тисяч, а загальний бюджет – до понад 3 млрд грн.

Фото: пресс-служба НБУ

Я пропоную кожному житомирянину пройти невеликий квест. Зайдіть на сайт міської ради, або на інші офіційні ресурси, і спробуйте знайти інформацію про те, на що витрачаються кошти платників податків. Куди, від копійки до копійки, йдуть більш як 3 мільярди загального бюджету Житомира? Ви ніде цього не знайдете!

Міська рада лише вихваляється зростанням бюджету, хоча це, нагадаю, результат фінансової децентралізації і аж ніяк не місцевої влади. Але, з іншого боку вони тримають під великим секретом інформацію про видатки.

Йдемо далі. Пропоную житомирянам пригадати, чи чули ви щось про проєкти Громадського бюджету у нашому місті? Громадський бюджет провалений, причому свідомо з боку влади. Цього року на нього виділили 18 млн грн. Сума тільки на перший погляд велика. Але у порівнянні із загальним бюджетом міста це пів відсотка. Це ні про що! Хоча найгірше навіть не ті відсотки. Цього року були подані всього три проєкти і всі вони від… міської ради. Якщо уважно вивчити ситуацію, то можна побачити, що авторами проєктів стали Управління капітального будівництва, Департамент містобудування, а також комунальна установа "Агенція розвитку міста".

Таким чином на зміну вільній участі житомирян у розвитку міста прийшов особистий диктат.

Дуже показовий приклад: у червні, коли відбувалося голосування за проекти Громадського бюджету, на вулиці Михайлівській, поруч з міською радою поставили невеличкий намет. Там сиділа працівниця міськради і охочі проголосувати житомиряни мали їй розповісти, який саме проєкт вони обирають. А та вносила дані в форму. Ніякого незалежного спостерігача поруч не було! Що вона вносила туди? Як заповнювала форму?... Світла ідея бюджету участі перетворилася у профанацію.

Прозорість, ефективність та залучення громади до використання коштів з міського бюджету – це індикатор відкритості влади перед людьми. Як казала Маргарет Тетчер, немає державних коштів – є кошти платників податків.

Саме тому, йдучи на вибори міського голови Житомира, одним із пріоритетів для себе я ставлю зробити міський бюджет прозорим, а Громадський бюджет – повноцінним. Ця мета зафіксована у моєму програмному документі "Маніфест успішного міста для людей".

Влада має працювати для людей і з людьми. Відтак що стосується прозорості бюджету моє бачення таке:

Кожного року проект бюджету має бути заздалегідь оприлюднений на сайті міської ради, а не роздаватись депутатам за кілька годин до голосування. Це робиться для того, щоб громада мала можливість ознайомитися з документом та внести свої поправки.

Витрати бюджету мають бути оприлюднені у публічному доступі. Це надважливо. Всі мають право знати, скільки витрачено на ті чи інші роботи, хто є підрядником, скільки влада витрачає на соціальні програми, а скільки — собі на зарплати, премії та інші доплати. Прозорість видатків міського бюджету потрібна і місцевому бізнесу, аби він міг розраховувати свої виробничі потужності та бути якісним підрядником для громади. Тендери та закупівлі, організовані муніципалітетом, мають стати відкритими.

Важливий момент: небайдужість та участь громади. Громада Житомира має право не тільки контролювати витрати з бюджету, а й брати участь в реалізації проєктів, які вона вважає першочерговими і необхідними. Адже більше 60% бюджету міста поповнюється через податки на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Щодо Громадського бюджету, то моя чітка позиція полягає у тому, що він має становити не менше 5% міського бюджету. Працювати з громадою треба чесно. Тому я наполягатиму, щоб кожного року у Житомирі проводилась широка інформаційна кампанія щодо Громадського бюджету. Це має бути не профанація і не диктат міської ради, а чесна співпраця з людьми. Ті, хто подає проєкти на бюджет участі – це кращі люди міста. Вони працюють не за гроші. Їм хочеться робити це місто успішним, і за таких людей треба триматися.

Моя мета — це сучасне європейське місто, в якому хочеться жити і працювати. З розумним і відкритим управлінням. У такому місті громаді надають широкі інструменти впливу. Я буду боротися за це. Мер має працювати з людьми і для людей.