Я зроблю Житомир успішним містом для людей

Найдорожчий ресурс, яким ми володіємо, - це наш час. Я дуже часто у своїх виступах наголошую на тому, що ніколи не займалася політикою. Багато років я пропрацювала у будівельній сфері, далі зайнялася власною підприємницькою справою, заснувала громадську організацію "Житомир, зроби голосніше!", з якою ми втілили близько пів сотні соціальних та культурних проєктів. Переломним став початок 2020 року. У той момент, коли усіх закрили на жорсткий карантин, громадським діячам та підприємцям довелося заміняти собою владу.

Фото: zubko.com.ua

По-перше, ми почали виборювати своє право на працю. Особисто я сама розробляла Протоколи безпечної роботи для закладів громадського харчування, залучила у команду міжнародно сертифікованих епідеміологів, передала документи до МОЗ, чим вони успішно і скористалися. У Житомирі започаткувала ініціативу "Турбуємось про всіх", коли закуповувала ліки, маски та продукти харчування для людей поважного віку, медиків та лікарень. Також ми з командою розробляли Протоколи безпечної роботи для аптек, магазинів, водоканалу, трамвайно-тролейбусного управління. Треба було запускати економіку, бо кожен день простою обходився усій громаді занадто дорого. Далі, уже влітку, стало зрозуміло, що місцева влада взагалі не переймається інфекційною безпекою у школах. У цих умовах зародився мій проєкт "Безпечна школа", в рамках якого ми показали владі, як зберегти здоров'я дітей і вчителів, щоб вони ходили до школи, а батьки на роботу.

Проєкт за проєктом і в якийсь момент ти розумієш, що рухаєшся набагато швидше за міську владу. І починаєш дивитися на все трохи по-іншому. Тисячі людей у Житомирі працюють на підприємствах, сплачують колосальні податки до міського бюджету – а що натомість влада? Чи створила вона безпечні інфекційні умови у школах? Чи потурбувалась про адресну допомогу для людей поважного віку? Чи забезпечила чисту воду із крана в умовах пандемії? Як підтримала підприємців, які найбільше відчули на собі удар карантину? Чи має влада, зрештою, хоч якусь стратегію розвитку Житомира, щоб люди у цьому місті почували себе комфортно не тільки на одній центральній вулиці, а й у кожному мікрорайоні?

У мене дуже багато запитань до міської влади Житомира на чолі із Сергієм Сухомлиним. Але прийшов той момент, коли я втомилася розчаровуватися і у мене є власні відповіді на усі питання, які ставлять житомиряни. Саме тому у вересні я прийняла рішення іти в мери Житомира. Я більше не можу спокійно дивитися, як моє місто втрачає найдорожчий ресурс – час.

У мене є дуже чіткий план дій для Житомира на наступні п'ять років. Спільно з командою ми розробили "Маніфест успішного міста для людей", головним об'єктом якого є не "повітряні замки", а комфорт кожної конкретної людини, яка живе у цьому місті.

Коротко про основні правила Маніфесту:

Правило номер один — турбота про людей. Для мене це означає пакет підтверджених соціальних послуг, а не порожня "картка житомирянина", яку ми маємо сьогодні. Це програма гарантованої допомоги всім пенсіонерам, а не разові продуктові пайки під час пандемії. Зрештою, це адресна допомога конкретним людям.

Правило номер два — безпека для людей. Йдеться про дотримання правил інфекційної безпеки у школах та дитячих садках, а не пусті директиви влади та марнування ресурсів. Це також чиста вода з крану замість нескінченного ремонту водоканалу. Вчасне тепло в оселях за прозорими тарифами та доступне встановлення лічильників.

Правило номер три — комфорт для людей. Моє принципове бачення: Житомир — це не місто однієї успішної вулиці в центрі, а комфортні Крошня, Богунія, Корбутівка, Центр, Польова, Мальованка і Мар’янівка. Для мене це дитячий садок поряд з будинком, а не безкінечні черги у дитстадки. Відкриті громадські простори, а не закритий Ботанічний сад. Це гідні умови для людей з особливими потребами, а не показові нагороди за безбар’єрність міста. Зрештою, це культурна хвиля, а не базар спідньої білизни у кінотеатрі "Жовтень" в самому центрі міста.

Правило номер чотири — економіка для людей. Моя мета — Житомир, де є місце власній справі. А отже, це реальні робочі місця, а не порожній індустріальний парк. Це скасування пайової участі для розширення виробництва замість здирництва за підключення до інженерних мереж. Це відстоювання інтересів житомирського бізнесу, а не закриті тендери та непрозорі процедури. І це боротьба з корупцією через прозорі видатки бюджету, а не вихваляння його зростанням завдяки децентралізації.

Правило номер п’ять — влада для людей і з людьми.

На вибори міського голови Житомира я іду від партії "Європейська Солідарність" – єдиної політичної сили, яка чітко заявила про свій європейський напрямок розвитку. У Житомирі це дуже класна команда. У списках до міської та обласної рад – жодного чиновника і жодного діючого депутата. Тільки небайдужі, активні люди – військові, капелани, вчителі, медики, волонтери, підприємці. Я дуже раджу кожному житомирянину перед голосуванням на виборах у неділю уважно прочитати про кожну людину, яка представляє партію "ЄС" на місцевих виборах у Житомирі. Повірте, ви будете дуже приємно здивовані.

Команда "Європейської Солідарності" веде боротьбу за справжні цінності – за незалежність України, євроінтеграційний курс, за продовження реформ. Але збудувати Європу в Україні можливо тоді, коли європейським стане кожне конкретне місто.

На посаді міського голови я зроблю Житомир успішним європейським містом для людей!

Для мене дуже важлива європейська якість управління містом. Коли влада працює для людей на основі принципів чесності, порядності, поваги та справедливості. Реалізувати це швидко і одразу в усій країні складно. Починати можна і треба з місцевого рівня. Реформа децентралізації, започаткована якраз командою "Європейської Солідарності", дає нам цю можливість. Тому звертаюся до кожного житомирянина: приходьте на виборчі дільниці у неділю, 25 жовтня. Там буде визначатися ваше майбутнє на найближчих п'ять років.

Обирайте для Житомира європейське майбутнє.