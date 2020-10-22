5G хуже выхлопных газов? Как европейцы относятся к связи нового поколения

Несколько миллионов человек в мире ежегодно преждевременно умирают из-за негативного влияния на здоровье выхлопных газов. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Автомобили никто не запрещает. Советские "Икарусы", которые можно отследить по километровому черному следу в воздухе, никто не сжигает.

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Исследований о сокращении продолжительности жизни из-за мобильного телефона пока нет. Как 5G повлияет на живые организмы, ученые только предполагают. Но страх перед новой технологией уже доводит людей до нервных срывов. Образованные европейцы ломают базовые станции, чтобы не допустить распространения через эти сети коронавируса.

Подобная история была, когда появились первые проводные телефоны, более 100 лет назад. Люди боялись, что новые устройства могут сделать их глухими или свести с ума, поэтому старались к ним не подходить. Зачастую подобные слухи распространяли конкуренты из телеграфных компаний.

Сейчас борьба за лидерство в цифровой экономике разворачивается между странами. Пока всех обходит Китай, на который приходится 80% пользователей нового стандарта связи. США спохватились поздно, поэтому пытаются поднажать сами и попридержать соперников.

Евросоюз признал, что существенно отстает в этой гонке, хотя двое из пяти крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования находятся здесь. Европейцы сделали выводы и начали работу по двум направлениям: увеличение инвестиций в 5G и информирование общественности.

Цифровой суверенитет

В сентябре Еврокомиссия приняла рекомендации к странам-участницам об увеличении инвестиций в инфраструктуру широкополосного доступа с высокой пропускной способностью. По мнению Брюсселя, своевременное развертывание сетей 5G является одним из главных факторов конкурентоспособности, устойчивого развития и внедрения цифровых услуг.

"Широкополосная связь и подключение 5G закладывают основу для зеленой и цифровой трансформации экономики, независимо от того, говорим ли мы о транспорте и энергетике, здравоохранении и образовании или промышленности и сельском хозяйстве. И мы видели, что нынешний кризис свидетельствует о важности доступа к высокоскоростному Интернету для предприятий, государственных служб и граждан, а также о необходимости ускорить переход к 5G. Поэтому мы должны вместе работать над быстрым развертыванием сети без дальнейших задержек", - уверена вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Страны ЕС к апрелю 2021 года договорились собрать лучшие практики по строительству сверхскоростных сетей. Речь идет о сокращении расходов и бюрократических преград, ускорении таких работ, выделении спектра, о стимулах для операторов вкладывать в развитие сетей, об улучшении трансграничного сотрудничества.

Крупнейшие города и транспортные магистрали в ЕС планируют покрыть 5G к 2025 году. Хотя пока выделено менее 30% необходимого спектра для связи нового поколения.

В то же время в ЕС уже начинают думать о стандарте 6G.

На позитиве

Европейская ассоциация операторов телекоммуникационных сетей (ETNO) заказала ведущей исследовательской группе IPSOS соцопрос. В нем приняли участие 7 тысяч человек из 23 стран, включая Германию, Францию и Великобританию. Результаты обнародовали в октябре.

Оказалось, что в большинстве своем европейцы положительно относятся к 5G, но нужна и разъяснительная работа со стороны власти, чтобы развеять существующие мифы. 96% слышали об этой технологии, а каждый четвертый считает, что хорошо ее знает. Лучше в теме разбирается молодое поколение - до 34 лет.

54% участников опроса поддерживают новый стандарт, 36% — не определились. Как правило, чем больше человек знает о пятом поколении связи, тем позитивнее он к нему относится. Негативно настроены к 5G только 10% респондентов.

Социологи проверили восприятие некоторых мифов. Как оказалось, многие относятся к ним серьезно. Например, 21% опрошенных полагают, что 5G наносит вред пчелам, 63% не уверены в этом и только 16% считают, что это утверждение ложно.

Каждый третий черпает информацию о 5G из соцсетей, которым, в то же время, верят меньше всего. Наибольшим доверием пользуются профильные техносайты, информация от компаний связи и правительств. Но только 8% европейцев узнают о 5G от госструктур, а 40% недовольны уровнем коммуникации и ожидают активности от правительств и операторов связи.

85% опрошенных считают, что 5G имеет важное значение для бизнеса, а 51% тех, кто занимает управленческие позиции в компаниях, намерены внедрить новую технологию у себя.

Украина — это Европа

Украина — европейская страна. У нас с удовольствием сожгли бы вышку 5G из-за падежа скота, но это оборудование обещают привезти только в 2023 году. К тому времени в мире будет уже 1,7 млрд соединений в сетях пятого поколения, если считать с момента их запуска в апреле 2019 года. В Европе проникновение нового стандарта составит 26%.

То есть уже будет достаточно эмпирических данных для ответа на вопрос о безопасности 5G для человека, животных и насекомых. Года три уйдет на развертывание сети. Как раз мир начнет переход на 6G, а у нас появится петиция о запрете этого стандарта, например, из-за негативного влияния на птиц.

Воззвание о блокировании 5G уже было. Правда, это имело положительный эффект — государству пришлось начать разъяснительную работу среди населения.

Стратегия Украины по освоению новых телекоммуникационных технологий "в числе последних" имеет право на существование. Она позволяет экономить и не допускать ошибок первопроходцев. Но в то же время такой подход в каком-то смысле "укорачивает жизнь" украинцев. Мы тратим больше дорогого времени, чтобы приобщиться к благам цивилизации, доступным уже несколько лет даже в бедных странах.

Как результат, разработки, над которыми трудятся наши энтузиасты-стартаперы, уже давно серийно выпускаются в том же Китае. Как мы можем догнать Европу, если в Германии выдано более 70 лицензий на построение корпоративных сетей 5G в промышленности и сельском хозяйстве?

Сегодня тонна нашего металлопроката или зерновых стоит столько же, сколько мобильный телефон. А через 5 лет придумают очередные "бусы" для торговли с сырьевой страной. А если попытаемся что-то возразить, то отзовут все дроны в страну-производитель или отрежуть от Google.

Говорят, что NASA планирует запустить сеть 4G на Луне в 2022 году. Украина к 2022 году намерена обеспечить покрытие страны этим же стандартом связи. Хоть бы здесь не опоздать.

С другой стороны, пока мы можем развивать уникальный вид туризма для иностранцев, если люди хотят отдохнуть от надоедливых звонков.