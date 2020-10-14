Зеленський відреагував на історичну перемогу збірної України над Іспанією

Напередодні збірна України здобула сенсаційну і першу в своїй історії перемогу над Іспанією в рамках матчу Ліги націй - 1:0.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю історичну подію.

"Вітаю нашу збірну з перемогою над однією з найсильніших збірних світу – командою Іспанії!

У складних кадрових умовах,

коли мало хто вірив,

коли і нічию вважали б чудовим результатом,

ви вийшли на поле, билися за честь України і перемогли!

Дякую, що подарували усій країні свято, яке так було нам потрібно!

Пишаємось вами, хлопці!!!", - написав Зеленський в Telegram.