У третьому турі Ліги націй у групі С2 зустрілися збірні Естонії та Північної Македонії.

Матч вийшов надрезультативним і завершився нічиєю - 3:3.

Поклав початок каскаду голів захисник господарів Мяртен Кууск.

На 148 секунді поєдинку 24-річний гравець "Флори" знехтував неписаним правилом не віддавати м'яч воротареві у створ воріт і не дивлячись відпасував голкіперу молодіжки лондонського "Арсеналу" Карлу Хейні, який був вкрай здивований такому розвитку подій.

У результаті вийшов один із трагікомічних автоголів в історії цього турніру.

Highlights матчу Естонія - Північна Македонія, включаючи суперавтогол Кууска - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

З ним може зрівнятися хіба що автогол захисника "Зорі" і збірної Ізраїлю Джоеля Абу Ханна в цьому ж турі Ліги націй.