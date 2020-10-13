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У Лізі націй був забитий один з найбільш комічних автоголів

Відзначилися футболісти збірної Естонії.

У Лізі націй був забитий один з найбільш комічних автоголів
Фото: Twitter

У третьому турі Ліги націй у групі С2 зустрілися збірні Естонії та Північної Македонії.

Матч вийшов надрезультативним і завершився нічиєю - 3:3.

Поклав початок каскаду голів захисник господарів Мяртен Кууск. 

На 148 секунді поєдинку 24-річний гравець "Флори" знехтував неписаним правилом не віддавати м'яч воротареві у створ воріт і не дивлячись відпасував голкіперу молодіжки лондонського "Арсеналу" Карлу Хейні, який був вкрай здивований такому розвитку подій.

У результаті вийшов один із трагікомічних автоголів в історії цього турніру.

Highlights матчу Естонія - Північна Македонія, включаючи суперавтогол Кууска - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

З ним може зрівнятися хіба що автогол захисника "Зорі" і збірної Ізраїлю Джоеля Абу Ханна в цьому ж турі Ліги націй.

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