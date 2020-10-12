Наставник збірної Іспанії порівняв команду України з Ferrari

Збірна Іспанії прибула на поєдинок Ліги націй з Україною за дві доби до гри.

Сьогодні "Фурія Роха" провела тренування на НСК "Олімпійський", після чого головний тренер Луїс Енріке відповів на запитання журналістів.

Зокрема, Енріке зазначив, що через заповнення трибун на 17 тис. збірна України матиме певну перевагу.

На запитання про те, що Іспанія - це швидкість і збірну можна порівняти з Ferrari, то з чим можна порівняти команду України, наставник іспанців відповів лаконічно: "Це ще один Ferrari".

Нагадаємо, матч четвертого туру Ліги націй Україна - Іспанія відбудеться завтра. Початок поєдинку о 21:45.