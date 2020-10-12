В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
Хворого на коронавірус Порошенка виписали з лікарні, його стан покращився
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Британія подякувала СБУ за проведення "найбільшої за останні 30 років" спільної спецоперації
Британія подякувала СБУ за проведення "найбільшої за останні 30 років" спільної спецоперації
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа (оновлено)
Азербайджан повідомив про загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа (оновлено)
​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19
​Німеччина і Польща вводять нові карантинні обмеження через COVID-19
ГоловнаСпорт

Наставник збірної Іспанії порівняв команду України з Ferrari

Луїс Енріке компліментарний.

Наставник збірної Іспанії порівняв команду України з Ferrari
Луїс Енріке
Фото: sefutbol.com

Збірна Іспанії прибула на поєдинок Ліги націй з Україною за дві доби до гри.

Сьогодні "Фурія Роха" провела тренування на НСК "Олімпійський", після чого головний тренер Луїс Енріке відповів на запитання журналістів.

Зокрема, Енріке зазначив, що через заповнення трибун на 17 тис. збірна України матиме певну перевагу.

На запитання про те, що Іспанія - це швидкість і збірну можна порівняти з Ferrari, то з чим можна порівняти команду України, наставник іспанців відповів лаконічно: "Це ще один Ferrari".

Нагадаємо, матч четвертого туру Ліги націй Україна - Іспанія відбудеться завтра. Початок поєдинку о 21:45.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також