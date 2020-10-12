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Перша команда рейтингу ФІФА програла родоначальникам футболу матч Ліги націй

Англійці здобули вольову перемогу.

Перша команда рейтингу ФІФА програла родоначальникам футболу матч Ліги націй
Фото: EPA/UPG

У Лондоні на "Вемблі" в рамках третього туру Ліги націй відбувся поєдинок між збірними Англії та Бельгії.

Це було повторення матчу за "бронзу" на Чемпіонаті світу-2018.

Однак на відміну від поєдинку в Санкт-Петербурзі, цього разу сильнішими виявилися англійці - 2:1.

Рахунок відкрили гості на 16-й хвилині після порушення правил у власному карному майданчику Еріком Даєром на Ромелу Лукаку.

Справедливий пенальті реалізував сам потерпілий форвард - 0:1.

Німецький арбітр Тобіас Штілер знову опинився в центрі уваги через 23 хвилини, коли призначив неоднозначне пенальті вже у ворота гостей.

Новоспечений кавалер ордена Британської імперії Маркус Решфорд з "точки" був не менш переконливим, ніж Лукаку - 1:1.

Вийшли британці вперед на 65-й хвилині після удару Мейсона Маунта і яскравого рикошету від ноги Тобі Алдервейрелда - 2:1.

Бельгія зазнала першої поразки в розіграші Ліги націй і втратила лідерство в групі. Англія на 1 очко обійшла підопічних Роберто Мартінеса.

Highlights поєдинку Англія - Бельгія - на сайті офіційного мовника Ліги націй.

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