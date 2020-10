Гравець "Манчестера Юнайтед" став кавалером ордена Британської імперії за боротьбу з голодом серед дітей

Форвард "Манчестера Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд став кавалером ордена Британської імперії за боротьбу з голодом серед дітей, повідомляє fapl.ru.

Коли в березні почалася пандемія коронавірусу і люди були змушені закритися вдома, британський уряд увів безкоштовні ваучери на їжу для школярів з неблагополучних сімей.

До літа ці ваучери планувалося скасувати, однак лобі 22-річного Решфорда змусило прем'єр-міністра Бориса Джонсона змінити своє рішення і продовжити програму на всі канікули.

Маркус підтримав близько 1,3 млн школярів у країні - на харчування кожного з них уряд витрачав 15 фунтів на тиждень.

Крім того, молодий футболіст налагодив співпрацю з деякими найбільшими харчовими брендами країни, щоб додатково забезпечити дітей з незаможних родин харчуванням.

Старання Решфорда були оцінені гідно королевою Єлизаветою II, яка включила Маркуса у свій щорічний список нагороджених. Зірці "червоних дияволів" присвоєно наймолодший лицарський чин - MBE (Member of the Order of the British Empire).

"Я неймовірно задоволений і вдячний. Молодий темношкірий з Вайтеншо, я ніколи не думав, що стану MBE, тим паче у 22 роки. Це дуже особливий момент для мене і моєї сім'ї, але особливо для моєї мами, яка по-справжньому гідна нагороди", - заявив Решфорд.

"Боротьба за наших найбільш уразливих дітей далека від закінчення", - підсумував форвард МЮ.