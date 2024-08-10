«Ман Сіті» – переможець Суперкубка Англії-2024

Бернаду Сілва з «Ман Сіті» святкує гол у матчі проти «Ман Юнайтед» (1:1) під час матчу Суперкубку Англії між «Манчестер Сіті» та

«Манчестер Сіті» переміг «Манчестер Юнайтед» по серії пенальті (7:6, 1:1 за підсумками основного часу) у фіналі Суперкубку Англії-2024.

Про це повідомили на офіційному сайті «містян».

У складі «манкуніанців» відзначився Алехандро Гарначо на 82 хвилині. За 7 хвилин Бернарду Сілва зрівняв рахунок.

У форматі Суперкубку не передбачені екстратайми, тому команди одразу пробивали пенальті. У складі «Ман Сіті» свій удар не реалізував Бернарду Сілва, а у «МЮ» – Санчо й Еванс. У підсумку «містяни» перемогли з рахунком 7:6.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» – чинний чемпіон Англійської Прем’єр-ліги.