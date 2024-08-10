«Ман Сіті» – переможець Суперкубка Англії-2024

«Манчестер Сіті» переміг «Манчестер Юнайтед» по серії пенальті (7:6, 1:1 за підсумками основного часу) у фіналі Суперкубку Англії-2024.
Про це повідомили на офіційному сайті «містян».
У складі «манкуніанців» відзначився Алехандро Гарначо на 82 хвилині. За 7 хвилин Бернарду Сілва зрівняв рахунок.
У форматі Суперкубку не передбачені екстратайми, тому команди одразу пробивали пенальті. У складі «Ман Сіті» свій удар не реалізував Бернарду Сілва, а у «МЮ» – Санчо й Еванс. У підсумку «містяни» перемогли з рахунком 7:6.
Нагадаємо, «Манчестер Сіті» – чинний чемпіон Англійської Прем’єр-ліги.