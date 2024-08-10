Батько гімнастки Марії Височанської приїхав з фронту на виступ доньки на Олімпіаді-2024

Височанська разом із партнерками по команді посіли третє місце у кваліфікації та пробилися до фіналу групового багатоборства.

До гімнастки Марії Височанської, яка є капітанкою команди в групових вправах на Олімпіаді-2024, на змагання у Париж із фронту приїхав батько.

Про це пише Суспільне спорт.

На очах у рідних, Олега та Ірини, Височанських, Марія разом із партнерками по команді — Діаною Баєвою, Аліною Мельник, Валерією Переметою та Кірою Ширикіною — посіли третє місце у кваліфікації та впевнено пробилися до фіналу групового багатоборства. Для Марії це буде вже другий поспіль олімпійський фінал у карʼєрі після Токіо-2020.

За словами Височанської, виступ подарував гімнасткам "надзвичайні емоції", але найбільше її розчулила присутність на арені родини.

Фото: Суспільне спорт Олег та Ірина Височанські

"Я так плакала, ви собі не уявляєте, бо тата не мали відпустити. Після виступу я їх знайшла, побачила – і тато з мамою мені махали. Чесно, я навіть не очікувала, що може бути таке. Чудеса бувають, вони стаються з нами – головне, в них вірити", – прокоментувала присутність тата гімнастка.

Саме батько був першим, кому Височанська зателефонувала, коли збірна виборола олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу у Валенсії.

Батько спортсменки воює від початку російсько-української війни й, зокрема, захищав Донецький аеропорт. З початком повномасштабного вторгнення "кіборг" Олег Височанський знову повернувся на фронт, попри те, що в минулі роки мав серйозне поранення.

Як розповіла мама гімнастки, Ірина, її чоловік з фронту на попутках добрався до Києва, звідти – до Львова. Згодом до Парижа.

Олег Височанський додав, що, щоб побачити доньку на її омріяній Олімпіаді, він ще минулого року запланував відпустку на серпень, але не знав, чи зможе приїхати.

"Але то війна, є обставини, логістика складна. Залежало ще від командира: чи відпустить, чи зрозуміє. Але це не так важливо для мене, як для моєї дитини, бо я їй обіцяв, що зможу, що приїду. Я зміг. Я щасливий", – сказав він.