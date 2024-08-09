Розклад змагань Олімпіади-2024 на 9 серпня

Людмила Лузан з України під час чвертьфіналу змагань з веслування на каное-одиночці на дистанції 200 метрів під час Олімпійських

У 14 змагальний день Олімпійських ігор українці поборються за медалі одразу у трьох видах спорту. Зокрема, Таїсія Онофрійчук змагатиметься в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики, Людмила Лузан й Анастасія Рибачок візьмуть участь у півфінальному запливі каное-двійок на 500 метрів, а Анна «Stefani» Пономаренко і Катерина «Kate» Павленко випробують свої сили в брейкінгу.

Розклад змагань на 9 серпня:

11:00. Стрибки у воду, вишка, 10 м, попередній раунд, чоловіки. Олексій Середа

11:30. Веслувальний спринт, каное-двійки 500 м, півфінали, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00. Боротьба, вільна, 62 кг, 1/8 фіналу, жінки. Ірина Коляденко

12:00 – боротьба, вільна, 125 кг, 1/8 фіналу, чоловіки. Олександр Хоцянівський

13:40. Веслувальний спринт, каное-двійки 500 м, фінал, жінки. Ймовірно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

15:30. Художня гімнастика, особисте багатоборство. Таїсія Онофрійчук

17:31. Брейкінг, груповий етап, жінки. Анна «Stefani» Пономаренко

17:37. Брейкінг, груповий етап, жінки. Катерина «Kate» Павленко

18:40. Сучасне п’ятиборство. Фехтування, особистий залік, півфінали, чоловіки, Олександр Товкай, Владислав Чекан

20:30. Артистичне плавання. Дуети, технічна програма. Марина та Владислава Алексіїви

22:15. Брейкінг, фінал, жінки. Потенційно – Анна «Stefani» Пономаренко, Катерина «Kate» Павленко

Нагадаємо, в активі збірної України на Олімпіаді 10 медалей: 3 золотих, 3 срібних і 4 бронзових.