"​Кривбас" зіграє проти чеської "Вікторії" в матчі кваліфікації Ліги Європи

Для криворіжців це - перше потрапляння у єврокубки після відновлення.

Сьогодні, 8 серпня, в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 криворізький "Кривбас" зіграє проти чеської "Вікторії" (Пльзень).

Матч відбудеться на однойменному стадіоні у місті Кошице і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Головним арбітром буде австрієць Себастьян Гісхамер. Його помічниками - Роланд Рідель і Сантіно Шрайнер, а резервним рефері призначений Ягер Крістофер.

Орієнтовні склади:

"Кривбас": Кліщук - Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго, Луньов, Вакулко, Твердохліб, Кузик, Хомченовський, Аду.

"Вікторія" : Єдлічка - Двех, Гранац, Ємелка, Копіц, Калвах, Черв, Каду, Шульц, Видра, Вашулін.

Матч-відповідь відбудеться 15 серпня в Пльзені о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де позмагається за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом". Переможений у дуелі українського та чеського клубів у раунді плейоф зіграє з іспанським "Бетісом".

У сезоні-2023/24 криворіжці тривалий час боролися за золоті медалі в Українській Прем'єр-лізі, проте завершили турнір на -3-й сходинці. Для "Кривбасу" це - перше потрапляння у єврокубки після відновлення.

Перед першим матчем кваліфікації Ліги Європи "Кривбас" зіграв 7 товариських і поступився лише турецькому Різеспору. Також на минулих вихідних криворіжці зіграли в 1 турі УПЛ і мінімально перемогли "Чорноморець.

"Вікторія" також стала третьою командою в місцевому чемпіонаті, пропустивши вперед дві команди з Праги - "Спарту" та "Славію".

Раніше команди раніше ніколи не зустрічалися між собою. Більше того, криворізький клуб ще не грав проти команд із Чехії. "Вікторія" ж лише двічі грала проти українських клубів - на її рахунку перемога та нічия у матчах проти "Шахтаря".

Що ж до цього матчу, то аналітики Favbet вважають, що фаворитом матчу є чеський клуб. На перемогу "Вікторії" можна поставити з коефіцієнтом 1,65, на нічию – 4,45, а на виграш криворізького клубу – 5,80. На те, що "Кривбас" вийде до наступної стадії, приймаються ставки з коефіцієнтом 5,10. Підсумковий успіх чеської команди – 1,17.