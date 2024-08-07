Другий похід Хижняка за золотою медаллю Олімпійських ігор

7 серпня в України може з’явитися ще один олімпійський чемпіон з боксу. Полтавський Танк Олександр Хижняк проведе бій проти чемпіона світу Нурбека Оралбая з Казахстану. Сьогоднішній фінал — голлівудська історія про те, як не здаватися попри всі виклики долі.

Перша невдала спроба Хижняка

Серпень 2021 року, Олімпіада-2020. Мрія Олександра Хижняка стати чемпіоном Ігор розбилась ущент. Він був за три хвилини до перемоги, але в останній момент поступився.

У Токіо українець повністю контролював поєдинок проти бразильця Еберта Соузи: переміг у першому та другому раундах, домінував у третьому; здавалося, вже уявляв себе з олімпійським золотом. Долю бою вирішив один удар бразильця — лакіпанч за 1 хвилину 35 секунд до завершення.

Фото: EPA/UPG Еберт Соуза з Бразилії (ліворуч) реагує на оголошення переможця в бою проти Олександра Хижняка з України (праворуч) під час фінального бою серед чоловіків (69–75 кг) на змаганнях з боксу в Токіо 2020 року.

Хижняк побував на канвасі рингу, швидко підвівся й був готовий продовжувати, однак рефері зупинив поєдинок. Як наслідок — поразка українця нокаутом і срібна медаль.

Друга спроба українця

Після поразки Олександр піднявся у вагову категорію до 80 кілограмів і впевнено продовжив шлях.

Фото: ФБУ Олександр Хижняк разом з батьком-тренером.

Ліцензію на Олімпіаду в Парижі українець узяв з першої спроби: на Європейських іграх у Польщі бокс Хижняка був як завжди впевненим; він тиснув на опонентів, багато бив у кожному поєдинку і став чемпіоном.

Травма під час олімпійського року

Завадити Хижняку могла лише травма. У січні 2024 року на тренуванні українець ушкодив руку, поставивши під питання участь в Іграх у Парижі. Хижняку зробили операцію, і, на щастя, він встиг відновитися. Водночас функціональний стан боксера викликав запитання, адже перерва в активній діяльності тривала рік. А це не на користь будь-якому спортсмену.

Важке повернення в ринг

Перший поєдинок Олександра на Олімпіаді видався справді складним. Суперником виявився інший українець Пилип Акілов, який тепер представляє збірну Угорщини. Хижняк прогнозовано пішов уперед, але відсутність офіційних поєдинків відчувалася. Олександр діяв сумбурно, тому судді віддали стартовий раунд саме Акілову — 3:2. Хижняк зміг перезавантажитися: в обох наступних трихвилинках він тиснув, завдавав серій ударів і таки здобув першу перемогу на турнірі.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк під час Олімпійських ігор-2024.

У чвертьфіналі українцеві протистояв 23-річний бразилець Вандерлей Перейра, срібний призер Чемпіонату світу-2023.

У цьому бою побачили зовсім іншу версію Хижняка. Він провів бій на єдиному диханні й одностайним рішенням суддів покрокував до півфіналу, вже забезпечивши собі олімпійську медаль.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Хижняк змагається проти кубинця Арлена Лопеса в півфіналі Олімпіади-2024.

За вихід до фіналу українець змагався з дворазовим олімпійським чемпіоном кубинцем Арленом Лопесом. Лопес забрав перший раунд: підловив Хижняка на контратаках — і четверо з п'ятьох суддів віддали йому перемогу.

Фото: EPA/UPG Олександр Хижняк з України змагається проти кубинця Арлена Лопеса в півфіналі Олімпіади-2024.

У наступному раунді українець переломив хід бою та переміг роздільним рішенням. У третьому раунді всі п’ять суддів віддали перевагу Хижнякові. Тож Олександр вийшов у другий олімпійський фінал у кар'єрі.

Останній крок до золота

Суперником українця у фіналі стане чемпіон світу, представник Казахстану Нурбек Оралбай.

За статусом Оралбай видається грізним опонентом, але не все так однозначно. Україна пропускає всі турніри, у яких беруть участь представники країн-агресорів, зокрема й чемпіонат світу. Можливо, саме тому Оралбай і став чемпіоном.

Хижняк і Оралбай уже зустрічалися в лютому 2023-го на турнірі Іштвана Бочкая в Угорщині. Тоді жереб звів боксерів у чвертьфіналі змагань, за підсумками якого перемогу роздільним рішенням суддів святкував саме українець.

Однак легко в цьому поєдинку Олександрові точно не буде. Стежте за перебігом фіналу в текстовій трансляції 12 змагального дня Олімпіади-2024 на LB.ua. Бій Хижняк — Оралбай почнеться о 23:51 за київським часом.