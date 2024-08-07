Розклад змагань Олімпіади-2024 на 7 серпня: Хижняк змагатиметься за золоту медаль

7 серпня у Парижі відбудуться змагання з 20 видів спорту.

Сьогодні українські спортсмени можуть виграти медаль Олімпійських ігор у чотирьох видах спорту. Зокрема, Олександр Хижняк битиметься у фіналі змагань з боксу проти представника Казахстану Нурбека Оралбая.

Розклад змагань на 7 серпня:

8:30. Легка атлетика. Ходьба, марафон, змішана естафета. Іван Банзерук, Людмила Оляновська

10:30. Веслувальний спринт, байдарки-одиночки 500 м, кваліфікація, жінки. Марія Повх

11:05. Стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація. Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко

12:00. Греко-римська боротьба. Чоловіки до 67 кг, 1/8 фіналу. Парвіз Насібов

12:00. Греко-римська боротьба. чоловіки до 87 кг, 1/8 фіналу. Жан Беленюк

12:00. Вільна боротьба, жінки, 50 кг, втішний раунд, жінки. Оксана Лівач

12:40. Веслувальний спринт, каное-одиночки 1000 м, кваліфікація, чоловіки. Павло Алтухов

14:30. Веслувальний спринт, байдарки-одиночки 500 м, чвертьфінал, жінки. Ймовірно Марія Повх

15:40. Веслувальний спринт, каное-одиночки 1000 м, чвертьфінал, чоловіки. Ймовірно Павло Алтухов

16:00. Стрибки в воду, трамплін 3 м, попередній раунд, жінки. Вікторія Кесар

19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки до 67 кг та до 87 кг, півфінал. Ймовірно Парвіз Насібов, Жан Беленюк

23:51. Бокс, до 80 кг, чоловіки. Олександр Хижняк

Нагадаємо, збірна України має в активі 7 медалей: 2 золота, 2 срібла й 3 бронзи.