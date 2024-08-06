Татуювання, іменний елемент і травми: у чому особливість срібного призера Олімпіади Іллі Ковтуна

Шлях Іллі Ковтуна до олімпійської медалі в Парижі видався тернистим. Спочатку у складі збірної України він став п’ятим у командному багатоборстві. Потім четвертим в індивідуальному багатоборстві, поступившись бронзовому призерові Сяо Жотену двома десятими очка. Здобути омріяну медаль зміг лише під час останньої спроби — у фіналі вправ на паралельних брусах. Ілля завоював срібну нагороду Ігор, але запам’ятають його не лише через медаль у Парижі.

Тризуб, Батьківщина-мати й не тільки: у Ковтуна багато патріотичних татуювань

Ілля виступав протягом чотирьох змагальних днів на Олімпіаді, тому кожен міг помітити на його руці різноманітні татуювання. Малюнки на тілі — це швидше виняток у спортивній гімнастиці, тому вони виокремлювали Ковтуна з-поміж інших. До речі, це стосується й Олега Верняєва. Різниця між ними лише в тому, що татуювання Іллі — це окремі композиції, на відміну від його старшого партнера по збірній, у якого забитий весь рукав.

Фото: EPA/UPG Ілля Ковтун з України бере участь у фіналі змагань зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Варто відзначити, що фактично всі (з тих, які можна помітити) малюнки на руках Іллі асоціюються з Україною: елементи тризуба, що складають разом слово «воля», Батьківщина-Мати, соняшник і голуб. Крім того, на руці видно цитату Тараса Шевченка з поеми «Катерина»: “Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». Крім того, видно й англійське слово HOME (укр. «дім»), де замість літери о — карта України. Ближче до плечового суглоба — пташки, руки й сонце чи півмісяць, звірі, схожі на драконів. За словами Іллі, його татуювання на руці символізують Україну, свободу українців, нашу землю й рідний дім.

Фото: EPA/UPG Український гімнаст Ілля Ковтун під час змагань.

Крім татуювань, уболівальниці помітили, що Ковтун схожий на британського актора Тома Голланда. Символічно, що останній здобув світове визнання після головної ролі у фільмі «Людина-павук». Ілля теж виконує складні гімнастичні вправи, але без дублерів… Ще й олімпійську медаль має.

Винайшов свій елемент у гімнастиці

Насправді Ковтун зміг увійти в історію гімнастики ще до Парижа. У 2021-му тоді ще 18-річний Ілля на Кубку виклику в Словенії на паралельних брусах (!) виконав елемент, який назвали його ім’ям: гімнаст повинен виконати переворот назад з упору на руках і поворот на чверть оберту до бруса. Офіційна назва елемента — Kovtun.

Фото: FIG Kovtun. Гімнастичний елемент

Як не дивно, але тоді у Словенії Ілля не зійшов на п’єдестал у вправах на паралельних брусах. Він здобув бронзову медаль у вільних вправах і срібну на коні.

Загалом Ковтун має солідний трофейний кабінет. Він устиг стати чемпіоном Європи, перемагав на Кубку світу, турнірах серії Гран-прі й Кубку виклику. Найбільше медалей гімнаст здобув саме у правах на паралельних брусах, підтвердивши свій клас на Олімпійських іграх. Єдине по-справжньому слабке місце українця — травми.

Поїхав на Олімпіаду з травмою

Для свого віку Ілля встиг спізнати й зворотну сторону професійного спорту. Упродовж кар’єри гімнаст зазнав чимало травм: мав проблеми зі спиною, ліктем, кистю… Навіть на Олімпіаду поїхав з дискомфортом у стопі, хоч відновлювався після травми із січня. У коментарі LB.ua гімнаст повідомив, що після Ігор йому знадобиться операція.

Фото: EPA/UPG Ілля Ковтун виступає у вправах на паралельних брусах на Олімпіаді-2024.

Тренерка Ковтуна Ірина Надюк раніше пояснювала, що відновитися спортсменові складно через щільний графік. Реабілітацію доводиться проводити між змаганнями й тренуваннями. До слова: Надюк завершила гімнастичну кар’єру школяркою саме через травми…

Фото: НОК України Українець Ілля Ковтун позує зі срібною нагородою Олімпіади-2024 в Парижі.

Натомість Ілля Ковтун зміг пройти всі випробування, відновився й подарував Україні друге срібло на Олімпіаді-2024. Після змагань він запевнив, що наполегливо працюватиме, аби на наступних Іграх здобути золото. Потенціалу для цього в нової зірки спортивної гімнастики вистачає.