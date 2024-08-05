Власноруч заплетені коси і перерва на сон: як Магучіх готувалася до перемоги на Олімпіаді

Про Ярославу говорили не тільки в контексті перемоги на Іграх.

4 серпня легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту та здобула для України другу золоту медаль Паризьких ігор-2024. Українка з першої спроби впевнено перестрибнула чотири планки на змаганнях, а потім здобула золото, адже виконала менше спроб за суперницю. Попри це, увагу ЗМІ привернув не виступ Ярослави, а її сон між стрибками. І це не єдиний спосіб спортсменки краще стрибати.

Чекала своєї черги у спальнику

Хоч стрибки у висоту видовищні, це не динамічний вид спорту. Особливо для спортсменок. Фінальні змагання на Олімпіаді в Парижі тривали близько години, упродовж якої Ярослава виконала шість стрибків — по одному приблизно кожні 10 хвилин. Формат дисципліни передбачає, що учасниці турніру повинні чекати певний проміжок часу, поки свої спроби завершать інші. Додаймо паузи через інші змагання на стадіоні.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх чекає своєї черги стрибати.

За таких умов атлетки, котрі виступають переважно ввечері, втрачають тепло. Це може негативно вплинути на якість стрибків — у холоді м’язи гірше відновлюються. Тож стрибунки вдягають спортивні костюми. Магучіх у цьому аспекті пішла далі — лягла у спальник, чим привернула до себе максимальну увагу. На одному кадрі вона із заплющеними очима, тому могло здатися, що спить. Насправді ж готувалася до наступного стрибка й паралельно стежила, як Михайло Кохан змагався в метанні молота.

Подібний спосіб очікування й у головної суперниці Ярослави, австралійки Ніколи Оліслагерс: вона лежала на ковдрі та вже звично записувала в щоденник враження від стрибка й Олімпіади. Звісно, у поведінці спортсменок між стрибками є й аспект моральної підготовки, але це не про Ярославу, адже вона заспокоює себе по-іншому.

Заплела коси й нафарбувалася

Щоб підготуватися до змагань психологічно, вона плете собі коси. Спортсменка неодноразово розповідала про це в інтерв’ю. За словами Магучіх, плетіння заспокоює її та відволікає від зайвих думок.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ярослава Магучіх.

Коси стали візитівкою стрибунки. Ще одна особливість Ярослави — її макіяж, який вона теж робить самотужки. Раніше спортсменка зізнавалася, що інколи шкодує — щоб підготувати свій образ, мусить швидше прокидатися. Утім не робити цього вже не може.

Не стрибає високо на тренуваннях

Цікава деталь спортивного життя Ярослави — вона не виконує високих стрибків на тренуваннях. В одному інтерв’ю атлетка поділилася, що стрибає на 1.90 + метра лише на офіційних змаганнях.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх.

На тренуванні ж спортсменка відточує техніку. Результати Магучіх доводять, що цей підхід правильний. Він допоміг їй оновити світовий рекорд стрибків у висоту, стати чемпіонкою Європи, світу та здобути олімпійську медаль.