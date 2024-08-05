Власноруч заплетені коси і перерва на сон: як Магучіх готувалася до перемоги на Олімпіаді

4 серпня легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту та здобула для України другу золоту медаль Паризьких ігор-2024. Українка з першої спроби впевнено перестрибнула чотири планки на змаганнях, а потім здобула золото, адже виконала менше спроб за суперницю. Попри це, увагу ЗМІ привернув не виступ Ярослави, а її сон між стрибками. І це не єдиний спосіб спортсменки краще стрибати.
Чекала своєї черги у спальнику
Хоч стрибки у висоту видовищні, це не динамічний вид спорту. Особливо для спортсменок. Фінальні змагання на Олімпіаді в Парижі тривали близько години, упродовж якої Ярослава виконала шість стрибків — по одному приблизно кожні 10 хвилин. Формат дисципліни передбачає, що учасниці турніру повинні чекати певний проміжок часу, поки свої спроби завершать інші. Додаймо паузи через інші змагання на стадіоні.
За таких умов атлетки, котрі виступають переважно ввечері, втрачають тепло. Це може негативно вплинути на якість стрибків — у холоді м’язи гірше відновлюються. Тож стрибунки вдягають спортивні костюми. Магучіх у цьому аспекті пішла далі — лягла у спальник, чим привернула до себе максимальну увагу. На одному кадрі вона із заплющеними очима, тому могло здатися, що спить. Насправді ж готувалася до наступного стрибка й паралельно стежила, як Михайло Кохан змагався в метанні молота.
Подібний спосіб очікування й у головної суперниці Ярослави, австралійки Ніколи Оліслагерс: вона лежала на ковдрі та вже звично записувала в щоденник враження від стрибка й Олімпіади. Звісно, у поведінці спортсменок між стрибками є й аспект моральної підготовки, але це не про Ярославу, адже вона заспокоює себе по-іншому.
Заплела коси й нафарбувалася
Щоб підготуватися до змагань психологічно, вона плете собі коси. Спортсменка неодноразово розповідала про це в інтерв’ю. За словами Магучіх, плетіння заспокоює її та відволікає від зайвих думок.
Коси стали візитівкою стрибунки. Ще одна особливість Ярослави — її макіяж, який вона теж робить самотужки. Раніше спортсменка зізнавалася, що інколи шкодує — щоб підготувати свій образ, мусить швидше прокидатися. Утім не робити цього вже не може.
Не стрибає високо на тренуваннях
Цікава деталь спортивного життя Ярослави — вона не виконує високих стрибків на тренуваннях. В одному інтерв’ю атлетка поділилася, що стрибає на 1.90 + метра лише на офіційних змаганнях.
На тренуванні ж спортсменка відточує техніку. Результати Магучіх доводять, що цей підхід правильний. Він допоміг їй оновити світовий рекорд стрибків у висоту, стати чемпіонкою Європи, світу та здобути олімпійську медаль.