Кохан: «Я перебуваю у чудовій фізичній формі, але на Олімпіаді інший рівень відповідальності»

Михайло Кохан після здобуття бронзової нагороди у змаганнях з метання молота на Олімпійських іграх у Парижі.

Український легкоатлет Михайло Кохан розповів LB.ua, як йому вдалося завоювати бронзову медаль у змаганнях з метання молота на Олімпійських іграх у Парижі.

«Я став більш досвідченим, почав стабільно метати за 80 метрів. Сьогодні ж результат менший ніж у Токіо, але результат кращий. Я дуже радий завоювати цю медаль для України. У мене чудова форма зараз, але щось завадило показати кращий результат. Крім того, це Олімпійські ігри, а тут рівень відповідальності й хвилювань вищий. Сьогодні зірки зійшлися, тому вдалося здобути медаль», – сказав Кохан.

За його словами, усі легкоатлети метали молот гірше ніж зазвичай.

«На останній спробі намагався піднятися вище, адже різниця між третім і другим місцем складала 60 сантиметрів. Усі ми кидали слабко. Можливо, річ у тім, що круг був повільним» – пояснив він.

Нагадаємо, Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. За підсумками дев’яти змагальних днів у скарбничці України 6 медалей: 2 золота, срібло й 3 бронзи.