"Бронзу" у чоловічих змаганнях із метання молота на Олімпіаді в Парижі виборов українець Михайло Кохан, передає "24 канал".
Його найкращий показник - 79,39 м.
Кохан раніше ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків, на минулій Олімпіаді у Токіо він був близьким до нагороди, але у підсумку посів четверте місце. А у кваліфікації на Іграх у Парижі спортсмен показав третій результат, закинувши молот на 77,42 метра, що дало йому можливість опинитися у 12-тці фіналістів змагання.
Українця не вважали головним претендентом на перемогу - фаворитами були Ітан Катцберг (Канада) і Войцех Новицький (Польща).
Результати чоловічого фіналу з метання молоту на Олімпіаді-2024 мають такий вигляд:
- Ітан Катцберг (Канада) – 84,12 метра;
- Бенче Галас (Угорщина) – 79,97 метра;
- Михайло Кохан (Україна) – 79,39 метра.
4 серпня Україна отримала ще дві медалі: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото, а Ірина Геращенко розділила третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон.