Михайло Кохан на Олімпіаді в Парижі

"Бронзу" у чоловічих змаганнях із метання молота на Олімпіаді в Парижі виборов українець Михайло Кохан, передає "24 канал".

Його найкращий показник - 79,39 м.

Фото: EPA/UPG Михайло Кохан під час фіналу змагань із метання молота на Олімпійських іграх-2024.

Кохан раніше ставав чемпіоном світу та Європи серед юнаків, на минулій Олімпіаді у Токіо він був близьким до нагороди, але у підсумку посів четверте місце. А у кваліфікації на Іграх у Парижі спортсмен показав третій результат, закинувши молот на 77,42 метра, що дало йому можливість опинитися у 12-тці фіналістів змагання.

Фото: EPA/UPG Михайло Кохан з України виступає на змаганнях із метання молота на Олімпійських іграх-2024.

Українця не вважали головним претендентом на перемогу - фаворитами були Ітан Катцберг (Канада) і Войцех Новицький (Польща).

Результати чоловічого фіналу з метання молоту на Олімпіаді-2024 мають такий вигляд:

Ітан Катцберг (Канада) – 84,12 метра;

Бенче Галас (Угорщина) – 79,97 метра;

Михайло Кохан (Україна) – 79,39 метра.

4 серпня Україна отримала ще дві медалі: стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золото, а Ірина Геращенко розділила третю сходинку з австралійкою Елеонор Паттерсон.