Магучіх: «Ми виборюємо нагороди, щоб розповідати міжнародним ЗМІ про війну»

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розповіла LB.ua, якою є мотивація українських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі.

«Сьогодні удача була на нашому боці. Це дуже важливо у настільки важкий час для нашої країни. Ми виборюємо нагороди, щоб мати можливість говорити з міжнародними ЗМІ та розповідати їм, що війна продовжується, що ми продовжуємо боротися за нашу незалежність», – сказала Магучіх.

Вона також пояснила, чому не змогла подолати висоту 2.02 метра.

«Під час стрибків на 2.02 метра було хвилювання, але я намагалася себе заспокоїти. Так буває. Я стрибала з запасом, але потім трішки не доробила, коли долала планку 2.02 метра. Я вдячна тренерці! Вона завжди казала, що потрібно стрибати з першої спроби, адже це грає велику роль далі. Сьогодні я змогла подолати усі планки з першої спроби і це спрацювало», – розповіла стрибунка у висоту.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Ще одна українська стрибунка Ірина Геращенко завоювала бронзу.